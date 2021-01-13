Тенісистка Франческа Джонс несподівано перемогла у фіналі кваліфікації Australian Open. Британка святкувала успіх над Лу Цзяцзін.

20-річна тенісистка з Великої Британії Франческа Джонс не була серед числа фавориток кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії, але створила справжнє диво. Британка пройшла двох суперниць, а у вирішальному матчі у двох сетах впоралась з китаянкою Лу Цзяцзін, пише 24 канал.

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Франческа Джонс – Лу Цзяцзін 2:0 (6:0, 6:1)

Кого перемагала британська тенісистка до фіналу кваліфікації? Джонс виявилась сильнішою за румунку Моніку Нікулеску (WTA №144) та представницю Хорватії Яну Фетт (WTA №209)

Для 241-го номера у рейтингу WTA цей виступ в основній сітці Grand Slam стане першим. Джонс довела, що жодна перешкода не може стати на шляху до мрії. 20-річна Франческа хворіє на рідкісне генетичне захворювання – ектродактилію. У тенісистки немає 5-х пальців: у неї є по чотири пальці на кожній руці і лівій нозі, а на правій – три.

У дитинстві, коли дівчині було лише 8 років, лікарі категорично заявили їй, що Франческа може забути про теніс. Але Джонс не дослухалась до порад медиків та продовжила спортивну кар'єру. Як бачимо, це було не даремно. Раніше вона пробувала свої сили на юніорському Вімблдоні, а тепер вже стрімко увірвалась у дорослий турнір Великого шолома.

До слова. Матчі основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії стартують 8 лютого.