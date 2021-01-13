Українка Цуренко попри поразку на Australian Open продовжить боротьбу на турнірі: як це можливо
Українська тенісистка Леся Цуренко програла у фіналі кваліфікації Australian Open-2021. Попри поразку у кваліфікації Цуренко все ще має шанс зіграти в основній сітці та поборотися за перемогу в турнірі.
Цуренко отримає статус "лакі-лузера"
Як повідомляє Tribuna з посиланням на твіттер-сторінку Michael, Цуренко може продовжити виступ на Australian Open у статусі "лакі-лузера".
До слова Стаховський вперше з 2016 року зіграє в основній сітці Australian Open
За правилами 2021 року організатори Australian Open допустять по шість гравців у чоловічій і жіночій сітках для поїздки у Мельбурн.
Згідно з рейтингом тих, хто програв у фіналі відбіркового етапу в Дубаї, в шістку претенденток потрапляє і Леся Цуренко.
У третьому колі кваліфікації українка поступилася росіянці Людмилі Самсонової.
Крім Цуренко, можуть отримати можливість виступити на турнірі в статус "лакі-лузера":
- Ісалін Бонавентюр
- Анна Кароліна Шмідлова
- Маргарита Гаспарян
- Міхаела Бузарнеску
- Камілла Рахімова.
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