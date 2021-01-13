Українська тенісистка Леся Цуренко програла у фіналі кваліфікації Australian Open-2021. Попри поразку у кваліфікації Цуренко все ще має шанс зіграти в основній сітці та поборотися за перемогу в турнірі.

Цуренко отримає статус "лакі-лузера"

Як повідомляє Tribuna з посиланням на твіттер-сторінку Michael, Цуренко може продовжити виступ на Australian Open у статусі "лакі-лузера".

До слова Стаховський вперше з 2016 року зіграє в основній сітці Australian Open

За правилами 2021 року організатори Australian Open допустять по шість гравців у чоловічій і жіночій сітках для поїздки у Мельбурн.

Згідно з рейтингом тих, хто програв у фіналі відбіркового етапу в Дубаї, в шістку претенденток потрапляє і Леся Цуренко.

У третьому колі кваліфікації українка поступилася росіянці Людмилі Самсонової.

Крім Цуренко, можуть отримати можливість виступити на турнірі в статус "лакі-лузера":

Ісалін Бонавентюр

Анна Кароліна Шмідлова

Маргарита Гаспарян

Міхаела Бузарнеску

Камілла Рахімова.

Australian Open пройде з 8 до 21 лютого 2021 року.