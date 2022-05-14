Маркевич не проти очолити Шахтар

Легендарний український тренер Мирон Маркевич відповів на питання про готовність повернутись до роботи в одному з клубів УПЛ. Наставник не проти попрацювати з донецьким Шахтарем.

Маркевич: Я ж не можу себе призначити

Із 2016-го року відомий наставник не керував жодною командою. Колишній тренер Дніпра працював організатором збірної України та радником у львівському Русі.

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Маркевич заявляв, що хоче повернутись до тренерської роботи. Спеціаліст запевнив, що ще має достатньо сил та натхнення, щоб прийняти новий виклик у кар'єрі.

Мирон Маркевич висловив свою готовність очолити "гірників".

Я ж не можу себе призначити. Але чому б і ні,

– відповів тренер.

Цікаво, що раніше Маркевич-старший критикував роботу нинішнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі. Львівський тренер не розумів футболу, який італієць хотів прищепити "гірникам". Українець не побачив зрушень у грі донеччан під керівництво спеціаліста з Італії.

Де Дзербі близький до того, щоб покинути український гранд. Війна в Україні достроково закінчила нинішній сезон, а доля наступного наразі невідома. Через це італієць може покинути Шахтар та повернутись у рідну країну. Роберто вже навіть попрощався з командою після останнього благодійного матчу. Він не виключив, що цей поєдинок міг бути для нього останнім на чолі "гірників".

Успішна тренерська кар'єра Маркевича

На початку кар'єри працював у Торпедо (Луцьк) і Поділля (Хмельницький), львівські Карпати, з якими вийшов до фіналу Кубка України 1993 року і здобув бронзові медалі чемпіонату України у сезоні-1997-1998 років. Очолював Кривбас, запорізький Металург.

У його кар'єрі є робота у країні-агресора. Маркевич очолював Анжі з 30 червня 2002 до 17 серпня того ж року.

Його найкращі часи були на тренерському місту харківського Металіста та Дніпра, з яким у 2015 році вийшов у фінал Ліги Європи, де програв іспанській Севільї.

Був тренером збірної України, під його керівництвом головна команда країни провела лише 4 матчі.

Із 2016 по 2021-й роки працював у Комітеті УАФ.

У 2020-му був радником тренерського штабу Руха. Але лише два місяці пробув у клубі. За його словами, він виконав усі домовленості перед президентом команди Григорієм Козловським.