Маркевич не проти очолити Шахтар
Джерело:Трибуна
Легендарний український тренер Мирон Маркевич відповів на питання про готовність повернутись до роботи в одному з клубів УПЛ. Наставник не проти попрацювати з донецьким Шахтарем.
Маркевич: Я ж не можу себе призначити
Із 2016-го року відомий наставник не керував жодною командою. Колишній тренер Дніпра працював організатором збірної України та радником у львівському Русі.
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Маркевич заявляв, що хоче повернутись до тренерської роботи. Спеціаліст запевнив, що ще має достатньо сил та натхнення, щоб прийняти новий виклик у кар'єрі.
Мирон Маркевич висловив свою готовність очолити "гірників".
Я ж не можу себе призначити. Але чому б і ні,
– відповів тренер.
Цікаво, що раніше Маркевич-старший критикував роботу нинішнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі. Львівський тренер не розумів футболу, який італієць хотів прищепити "гірникам". Українець не побачив зрушень у грі донеччан під керівництво спеціаліста з Італії.
Де Дзербі близький до того, щоб покинути український гранд. Війна в Україні достроково закінчила нинішній сезон, а доля наступного наразі невідома. Через це італієць може покинути Шахтар та повернутись у рідну країну. Роберто вже навіть попрощався з командою після останнього благодійного матчу. Він не виключив, що цей поєдинок міг бути для нього останнім на чолі "гірників".До слова. Мирон Маркевич став одним із тих, хто звернувся за допомогою для України у війни проти Росії до топових "колег по цеху".
Успішна тренерська кар'єра Маркевича
- На початку кар'єри працював у Торпедо (Луцьк) і Поділля (Хмельницький), львівські Карпати, з якими вийшов до фіналу Кубка України 1993 року і здобув бронзові медалі чемпіонату України у сезоні-1997-1998 років. Очолював Кривбас, запорізький Металург.
- У його кар'єрі є робота у країні-агресора. Маркевич очолював Анжі з 30 червня 2002 до 17 серпня того ж року.
- Його найкращі часи були на тренерському місту харківського Металіста та Дніпра, з яким у 2015 році вийшов у фінал Ліги Європи, де програв іспанській Севільї.
- Був тренером збірної України, під його керівництвом головна команда країни провела лише 4 матчі.
- Із 2016 по 2021-й роки працював у Комітеті УАФ.
- У 2020-му був радником тренерського штабу Руха. Але лише два місяці пробув у клубі. За його словами, він виконав усі домовленості перед президентом команди Григорієм Козловським.