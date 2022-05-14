Маркевич: Я ж не можу себе призначити

Із 2016-го року відомий наставник не керував жодною командою. Колишній тренер Дніпра працював організатором збірної України та радником у львівському Русі.

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Маркевич заявляв, що хоче повернутись до тренерської роботи. Спеціаліст запевнив, що ще має достатньо сил та натхнення, щоб прийняти новий виклик у кар'єрі.

Мирон Маркевич висловив свою готовність очолити "гірників".

Я ж не можу себе призначити. Але чому б і ні,

– відповів тренер.

Цікаво, що раніше Маркевич-старший критикував роботу нинішнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі. Львівський тренер не розумів футболу, який італієць хотів прищепити "гірникам". Українець не побачив зрушень у грі донеччан під керівництво спеціаліста з Італії.

Де Дзербі близький до того, щоб покинути український гранд. Війна в Україні достроково закінчила нинішній сезон, а доля наступного наразі невідома. Через це італієць може покинути Шахтар та повернутись у рідну країну. Роберто вже навіть попрощався з командою після останнього благодійного матчу. Він не виключив, що цей поєдинок міг бути для нього останнім на чолі "гірників".

До слова. Мирон Маркевич став одним із тих, хто звернувся за допомогою для України у війни проти Росії до топових "колег по цеху".

Успішна тренерська кар'єра Маркевича