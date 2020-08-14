Маркевич покинув клуб, якому допоміг вперше в історії вийти в УПЛ
Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич більше не працює у львівському "Русі". Сторони припинили співпрацю після того, як клуб вийшов до Прем'єр-ліги.
69-річний легендарний тренер працював консультантом головного тренера команди Івана Федика. Він допоміг команді вийшти у елітний дивізіон та покинув команду. Про це повідомив сам наставник у коментарі видання Meta-rating.
До слова: Маркевич очолить "Маріуполь"
Маркевич не так довго встиг попрацювати у клубі. На цю посаду він прийшов лише 15 червня.
За словами Мирона Богдановича, всі домовленості з президентом клубу Григорієм Козловським були виконані.
Тепер Маркевич зосередить свою увагу виключно на роботі у Комітеті. Саме там працює екснаставник "Дніпра" ще з 2016 року.
Тренерська кар'єра Мирона Маркевича
- Першими клубами у тренерській діяльності Маркевича були "Торпедо" (Луцьк) і "Поділля" (Хмельницький). З 1990 року очолював "Карпати", з якими вийшов до фіналу Кубка України 1993 року і здобув бронзові медалі чемпіонату України у сезоні 1997/98 років.
- Очолював також "Кривбас", "Металург" та "Анжі".
- Найбільш успішними клубами Маркевича стали "Металіст" та "Дніпро". Саме з харків'янами із сезону 2006/07 щоразу посідав 3 місце в чемпіонатах України, а в сезоні 2011/12 досяг найбільшого єврокубкового успіху в історії клубу, потрапивши до 1/4 фіналу Ліги Європи.
- У перший день лютого 2010 року Мирона Маркевича призначено головним тренером національної збірної України. Фахівцю вдавалось поєднувати роботу в клубі та збірній.
- У серпні 2010 року заявив про відставку з посади тренера збірної через незгоду з рішенням Федерації футболу України щодо позбавлення "Металіста" 9 очок за начебто договірний матч проти "Карпат".
- У лютому 2014 року залишив посаду тренера харківської команди через те, що гравцям вже три місяці не платили зарплату. А вже у травні того ж року був призначений головним тренером дніпровського "Дніпра". На чолі з дніпрянами потрапив до фіналу Ліги Європи 2015 року, а у червні 2016 року подав у відставку.