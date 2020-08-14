Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич більше не працює у львівському "Русі". Сторони припинили співпрацю після того, як клуб вийшов до Прем'єр-ліги.

69-річний легендарний тренер працював консультантом головного тренера команди Івана Федика. Він допоміг команді вийшти у елітний дивізіон та покинув команду. Про це повідомив сам наставник у коментарі видання Meta-rating.

До слова: Маркевич очолить "Маріуполь"

Маркевич не так довго встиг попрацювати у клубі. На цю посаду він прийшов лише 15 червня.

За словами Мирона Богдановича, всі домовленості з президентом клубу Григорієм Козловським були виконані.

Тепер Маркевич зосередить свою увагу виключно на роботі у Комітеті. Саме там працює екснаставник "Дніпра" ще з 2016 року.

Тренерська кар'єра Мирона Маркевича