Попрощався, щоб піти

Схоже, що ера Роберто Де Дзербі у Шахтарі закінчується. За інформацією видання, італійський наставник хоче повернутись на батьківщину, де продовжить тренерську кар'єру.

До теми Можливо, це був мій останній день у Шахтарі, – Де Дзербі натякнув на відхід із клубу

У спеціаліста є декілька пропозицій із Серії А, серед клубів, які пропонують Де Дзербі роботу, є Наполі. Начебто у квітні представники "блакитних" контактували з ще поки що головним тренером Шахтаря.

Наполі за два тури до закінчення чемпіонату йде на третьому місці у Серії А, а це місце у груповому раунді Ліги чемпіонів. У доробку клубу 73 очки.

Раніше Де Дзербі заявляв, що хотів би продовжити свою роботу у Шахтарі, але його доля на тренерському містку "гірників" залежить від того, чи розпочнеться наступний сезон-2022/2023 в Україні.

Але згодом натякнув на свій відхід із українського гранда, який вже забезпечив собі участь у груповому раунді Ліги чемпіонів у новому єврокубковому сезоні. Де Дзербі зворушливо попрощався з командою після останнього благодійному матчу проти Хайдука (3:3), зазначивши, що це міг бути його останній поєдинок на чолі "гірників". Про це у своїх коментарях згадували футболісти Шахтаря.

Нагадаємо, що донецький клуб збирав кошти у благодійному турне на підтримку України. Італійський наставник похвалив українських уболівальників за гостинність та теплий прийом.

Після такого вояжу Європою декілька футболістів Шахтаря вирушили у розташування збірної України, яка у Словенії готується до гри проти Шотландії.

Тренерська кар'єра Де Дзербі у Шахтарі