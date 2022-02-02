Маркевич: Мені таке не подобається
Заслужений тренер України розповів про суперництво між Динамо та Шахтарем у цьому сезоні. Мирон Маркевич висловив свою думку щодо тренерської кар'єри італійського фахівця Роберто Де Дзербі в Україні.
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Ексглава Комітету збірних УАФ не розуміє, який футбол хоче прив'язати футболістам Шахтаря колишній тренер Сассуоло.
А утримання м'яча на своїй половині поля мені не зрозуміле. Це не лише Шахтаря стосується, а й усіх наших команд. Я називаю це – сонний футбол. Мені таке не подобається,
– зауважив Мирон Богданович.
Маркевич сумнівається, що така тактика Де Дзербі принесе успіх "гірникам". 71-річний наставник поки що не бачить зрушень у грі донеччан під керівництвом італійського спеціаліста. Адже при минулих тренерах Шахтар показував більш атакувальний стиль футболу.
"Раніше Шахтар завжди грав на швидкості, складно було когось упіймати. Срна праворуч, Шевчук ліворуч. Включалися Тейшейра, Коста та Мхітарян. Усі бігли вперед", – додав екстренер Дніпра.
Динамо потрібне підсилення
Мирон Богданович зізнався, хто для нього показує цікавіший футбол у цьому сезоні – Динамо чи Шахтар.
На думку Маркевича, підопічні Де Дзербі більш майстерні, але Мірча Луческу витискає максимум із гравців Динамо. Однак без підсилення складу румун буде складно привести "біло-синіх" до трофеїв.
- Шахтар лідером завершив першу частину сезону. Донецький клуб випереджає найближчого конкурента Динамо лише на два очки.
- Обидва українські гранди покинули єврокубки, тому повністю можуть сконцентруватись на внутрішніх змаганнях.