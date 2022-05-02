Де Дзербі: Наразі є одна велика проблема – це час

42-річний італійський спеціаліст незабаром може покинути тренерський місток Шахтаря. Доля Роберто Де Дзербі залежить від майбутнього наступного сезону УПЛ.

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Наставник зворушливо попрощався з футболістами після останнього благодійного матчу проти Хайдука (3:3). Де Дзербі не виключив, що цей поєдинок міг бути останнім для нього на чолі української команди.

Емоційний день, дуже сумний. Тому що, можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря. Я спілкувався з усіма: із гравцями, керівництвом клубу. Якщо чемпіонат буде, то я хотів би залишитися тут, а якщо станеться навпаки і чемпіонату не буде, то я хотів би розпочати нормальне життя і працювати далі. Наразі є одна велика проблема – це час. Тому що чемпіонати зараз закінчуються і незабаром починається новий сезон. Саме час – це те, що змушує мене найбільше турбуватися про те, щоб залишитися,

– сказав італієць.

"Як люди ми стали кращими завдяки Україні"

Де Дзербі запевнив, що усі його думки зараз точно не про футбол. У цей складний для України час серце наставника Шахтаря разом із українським народом, який страждає від війни проти Росії. Італієць залишився приємно вражений гостинністю та теплим прийомом українських уболівальників.

"У цей складний момент я – разом з Україною й усіма українцями. Тому що мені подобається бути з гарними людьми, які мають гідність, сміливість і гордість. Народ України дуже багато чого мене навчив. Я і мій тренерський штаб зараз їдемо, але, думаю, як люди ми стали кращими завдяки Україні", – відповів головний тренер "гірників".

Кар'єра Де Дзербі у Шахтарі