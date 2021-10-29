Сім'я Марадони від такої ідеї не в захваті

Барселона та Бока Хуніорс оголосили про проведення пам'ятного матчу на честь Дієго Марадони. Однак від такої ідеї не в захваті доньки самого аргентинця.

До теми Барселона та Бока Хуніорс зіграють матч присвячений легенді Дієго Марадоні

Вони розкритикували ідею такого поєдинку, який буде присвячений до першої річниці від дня смерті легенди футболу. Клуби зіграють у Кубку Марадони.

Матч повинен відбутись 14 грудня у Саудівській Аравії.

Родина Марадони розкритикували одного з організаторів історичного матчу.

Цей хлопець підійшов до мого батька як уболівальник, а тепер стверджує, що має іміджеві права на його ім'я. Він стверджує, що його діти не мають жодних прав,

– заявили члени сім'ї аргентинця.

Доньки Дієго впевнені, що зі смерті їх батька просто роблять бізнес, провівши таку гру. Відзначимо, що Барселона та Бока Хуніорс – клуби, за які раніше виступав Марадона.