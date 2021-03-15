Чи зможе Боруссія М зупинити Манчестер Сіті на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів: прогноз

У вівторок, 16 березня, Манчестер Сіті зіграє домашній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії з Менхенгладбаха. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Перший матч між цими командами закінчився з рахунком 2:0 на користь МанСіті. Хоч ця гра була домашньою для німецького клубу, але зіграли команди на нейтральному полі у Будапешті. Там же відбудеться і другий матч між цими командами 16 березня.

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Перша гра відбулася за повного домінування "містян". Гравці Боруссії зуміли лише одного разу потурбувати Едерсона.

Тож не дивно, що Манчестер Сіті є фаворитом і перед другим матчем. Команда виглядає доволі потужно як в АПЛ, так і на міжнародному рівні. І навряд чи "жеребці" зможуть завдати клопоту суперникам. Тим більше, що вони програли шість останніх матчів (у тому числі й МанСіті), а не виграють – вісім останніх ігор.

У букмекерській компанії Favbet шанс Манчестер Сіті на перемогу оцінили коефіцієнтом 1,26. На те, що переможе Боруссія – 14. На нічийний результат матчу приймають з коефіцієнтом 6,8.

Щодо проходу в чвертьфінал Ліги чемпіонів, то ставки на МанСіті не приймають. Натомість на Боруссію виставили коефіцієнт 40.

Манчестер Сіті у матчі проти Манчестер Юнайтед 7 березня перервав свою переможну серію у всіх турнірах, яка тривала 21 гру. Але після цієї поразки "містяни" зіграли два матчі, і перемогли з розгромними рахунками – 5:2 у матчі проти Саутгемптона та 3:0 проти Фулхема. Можна очікувати, що і в цьому матчі буде чимало голів. ТБ 2,5 у цьому матчі – лише 1,55, а індивідуальний ТБ 2,5 для МанСіті – 2,03.