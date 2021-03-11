У середу, 10 березня, МанСіті на власному полі приймав Саутгемптон у рамках 33 туру АПЛ. Команда Олександра Зінченка без проблем перемогла гостей.

Манчестер Сіті – Саутгемптон 5:2

Голи: Де Брюйне, 15, 59, Марез, 40, 55, Гюндоган, 45+3 – Ворд-Праус, 25 (п), Адамс, 56

Варте уваги МанСіті може не відпустити Зінченка у збірну України

Гра в одні ворота

Цього сезону команда Пепа Гвардіоли набрала класний хід, тому саме МанСіті був явним фаворитом цього протистояння. У стартовому складі команди вийшов на лівий фланг захисту Олександр Зінченко та відіграв на футбольному полі 81 хвилину.

Першого голу довелось чекати 15 хвилин. Участь в атаці також взяв гравець збірної України. Зінченко отримав класне закидання у штрафний суперника, вже у падінні Олександру вдалось спрямувати м'яч у воротарський на Фодена, але удар у того не вдався. Однак вже на підхопленні був Де Брюйне, який і відкрив рахунок на табло – 1:0.

Вже за 10 хвилин гості отримали чудовий шанс відігратись. Лапорт на думку судді ціною фолу поклав суперника на газон після верхової боротьби – пенальті. До позначки підійшов Ворд-Праус та пробив по центру воріт – 1:1.

Голкіпер Саутгемптона незграбно зупинив м'яч, який перехопив Фоден. Однак воротар у підкаті намагався виправити власну помилку, Фоден ледь втримався на ногах та продовжив атаку, яка так і не призвела до гостроти. Суддя перевірив момент на призначення пенальті, на відеоповторі чітко видно, як голкіпер вдарив у ногу гравця атаки МанСіті, але арбітр вирішив інакше та вказав продовжити гру.

Наприкінці першого тайму чергова помилка на частині поля гостей. Цього разу м'яч підхопив Марез, обіграв суперника та пробив з-за меж штрафного прямо у кут воріт – 2:1.

У доданий до першої 45-хвилинки час Марез знову увірвався у штрафний, накрутив декількох суперників, але удар у нього не вдався. Однак на підхопленні вже був Гюндоган, який впритул вколотив м'яч у сітку володінь – 3:1. За дуже комфортного рахунку господарі пішли на перерву.

Продовження розгрому

По перерві МанСіті вдалось двічі швидко вразити ворота суперника. Спершу Марез з меж штрафного з розвороту пробив. А вже за чотири хвилини Фоден зупинив на межі штрафного суперника м'яч та віддав передачу під удар Де Брюйне – 5:2. Між цими двома голами господарів відзначились одного разу і футболісти Саутгемптона. Адамс скористався невпевненою грою оборони "містян" та впритул розстріляв володіння Едерсона – 5:2.

МанСіті переміг Саутгемптон та ще більше закріпився на вершині таблиці АПЛ. Тепер у команди Гвардіоли 68 пунктів. МЮ, який йде другим, поступається МанСіті вже 14 очками. Саутгемптон продовжує йти 14-м із 33 пунктами в активі.

МанСіті – Саутгемптон відеоогляд