У сьомому матчі кваліфікації Євро-2024 збірна України зустрічається з аутсайдером групи С Мальтою. Підопічні Сергія Реброва несподівано першими пропустили гол, пише 24 Канал.

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Господарі поля дуже впевнено розпочали матч і в дебюті зустрічі створили кілька моментів біля воріт Трубіна. Один з них завершився взяттям воріт.

На 13-й хвилині зустрічі форвард Мальти Мбонг втік по центру від Матвієнка та Забарного і з лінії штрафного низом пробив Трубіна. Воротар Бенфіки не зміг врятувати команду.

Відео голу Мбонга

Нагадаємо, що збірну України в матчі проти Мальти влаштує лише перемога. Тоді наша команда зберігає шанси на вихід на Євро-2024.