Збірні України та Мальти лише двічі до цього грали один проти одного. 6 червня 2017 року наша команда неочікувано програла у товариському матчі. А 19 червня 2023 року у відборі на Євро-2024 українці здобули перемогу. 17 жовтня 2023 року нам знову треба перемагати.

До теми Жодного шансу для Мальти: Україна має бити карлика із заплющеними очима заради виходу на Євро

Матч Мальта – Україна відбудеться на Національному стадіоні в місті Та-Калі. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Це вперше збірна України проведе матч на Мальті.

Збірна України проведе цей матч в синьому комплекті форми. Збірна Мальти зіграє в червоному.

Заявка збірної України на матч із Мальтою

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Дмитро Різник.

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Денис Попов, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Єгор Назарина, 7. Георгій Судаков, 8. Олександр Піхальонок, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 15. Назарій Русин, 18. Владислав Ванат.

З тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапив Тарас Степаненко.

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Онлайн-трансляція матчу Мальта – Україна

Трансляція матчу Мальта – Україна буде доступна на регіональних каналах Суспільного. Але лише у цифровому T2 та кабельних мережах. Місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не будуть транслювати матч Мальта – Україна через умови договору.

Онлайн-трансляція матчу Мальта – Україна буде здійснюватися лише на платформі Megogo.

Текстова онлайн-трансляція матчу Мальта – Україна буде доступна на сайті 24 Каналу в цій новині. Тут також будуть опубліковані відео голів.