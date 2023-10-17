Збірна України провалила дебют матчу, пропустивши гол через власні помилки в захисті. Проте наприкінці першого тайму "синьо-жовті" зуміли відігратися, пише 24 Канал.

До теми Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

Перевага в класі підопічних Сергія Реброва далася взнаки на 38-й хвилині матчу. Георгій Судаков на лівому фланзі обіграв суперника та завдав удару, який йшов повз ворота.

Гравець збірної Мальти Камендзулі намагався вибити невдалий удар хавбека Шахтаря, але послизнувся і відправив м'яч у власні ворота. Завдяки кумедному автоголу українці зрівняли рахунок у зустрічі.

Відео автогола Камендзулі