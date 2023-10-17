Збірна України проводить свій передостанній матч кваліфікації Євро-2024 проти Мальти. Для збереження шансів на прямий вихід команду Реброва влаштовує лише перемога, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Мальта – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Гра розпочалась невдало для "синьо-жовтих", адже господарі відкрили рахунок на 12 хвилині. Втім на перерву Україна таки змогла піти лідером. Спочатку Камензулі забив автогол після прострілу Судакова.

А за три хвилини до закінчення першого тайму Україна заробила пенальті. Джозеф Мбонг збив у своєму майданчику Мудрика. Вирок впевнено реалізував Довбика, який прошив воротаря. Для гравця Жирони це сьомий гол за збірну.

Відео голу Артема Довбика: