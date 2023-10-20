Підопічні Сергія Реброва, хоч і зі складнощами, але змогли справитися з аутсайдером групи й без основного опорного півзахисника. "Синьо-жовті" перемогли з рахунком 3:1, а дебютним голом у футболці національної збірної у цьому матчі відзначився Михайло Мудрик.

Читайте також Як Україна може вийти на Євро-2024: основний та запасний варіанти

Гідна реакція Степаненка

Після оголошення заявки на гру з Мальтою та вже після матчу вболівальники задавалися питанням, що ж сталося з Тарасом Степаненком, адже інформації про проблеми зі здоров'ям у капітана не було. Світло на ситуацію пролив відомий журналіст Віктор Вацко.

Ситуація зі Степаненком заслуговує на те, щоб її виділити. Сергій Ребров сказав Тарасові, що у цьому матчі він на нього не розраховує. Степаненко підвис на жовтих картках, і якби отримав жовту з Мальтою, пропускав би фінал групи проти Італії. Тому логічність і зваженість цього рішення тренерського штабу не викликає у мене жодних питань.



Своєю чергою Тарас запропонував тренерському штабу не вносити його у заявку на матч, а внести гравців, які раніше не потрапляли у заявку, але працювали у тренувальному процесі на рівні з усіма. Таким чином, той же Назарій Русин, вперше потрапляючи у заявку на матч збірної, отримував можливість дебютувати за національну збірну України.



Можливість почесну і важливу для будь-якого футболіста. Якби результат на полі у матчі з Мальтою дозволяв, цілком ймовірно, що цю можливість Русин отримав би,

– розповів Вацко.

Зазначимо, що вирішальний матч з Італією збірна України зіграє 20 листопада у Леверкузені. До поєдинку з "синьо-жовтими" підопічні Спалетті зіграють гру проти Північної Македонії. У разі перемоги в ній італійців, Україну влаштує тільки перемога в очній зустрічі для виходу на Євро-2024, якщо ж вони втратять очки, то команду Реброва задовільнить навіть нічия.

Довідка. Всього за збірну України Тарас Степаненко провів 79 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист.