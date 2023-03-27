На Євро-2024 виступлять 24 національні збірні. Одна вже відома – це Німеччина, адже саме ця країна прийматиме турнір. Ще 20 місць визначаться у кваліфікації. Їх отримають команди, які посядуть перше або друге місце у своїй групі відбору. Таких груп є 10.

Детальніше Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

Для прикладу, Україна потрапила в групу C, де її суперниками є Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта. Кожна збірна проведе вісім матчів – по два з кожним суперником (вдома та на виїзді). І за підсумками групового етапу і визначиться, хто отримає прямі путівки на Євро-2024.

Поки Україна зіграла один матч – поступилася на виїзді Англії. Натомість "три леви" здобули вже дві перемоги – перед тим вони ще й обіграли Італію на виїзді. І саме Англія та Італія – головні фаворити квінтету на вихід на Євро-2024.

А що Україна?

Після одного зіграного матчу з восьми рано говорити про те, що Україна втратила шанси посісти одне з двох перших місць в групі та вийти на Євро-2024 напряму. Тим більше, що ми зіграли проти Англії на виїзді, а до цього команда не грала майже пів року, на відміну від тих же англійців.

Але всі ці пояснення не впливають на розміщення команд в турнірній таблиці, і в наступних матчах (вони відбудуться у червні, вересні, жовтні та листопаді 2023 року) українцям треба перемагати та набирати очки.

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Запасний варіант

Та не варто відкидати й того факту, що Україна може і не посісти одне з двох перших місць в групі. Але таки залишить шанси потрапити на Євро-2024.

Оскільки через кваліфікацію визначаться 20 учасників турніру, то ще три місця на Євро-2024 будуть визначені через раунд плей-офф. Але потраплять до нього не завдяки результатам кваліфікації (як було до цього у відборах на чемпіонат світу чи Європи), а через виступи в Лізі націй. Тож підсумкове положення в групі відбору тут значення не матиме.

Через плей-офф Ліги націй на Євро-2024 вийдуть три команди – по одній з дивізіонів A, B та C. Однак у плей-офф потраплять лише по чотири найкращі команди ж кожного з цих дивізіонів в попередньому розіграші Ліги націй, які не вийшли напряму на Євро-2024.

Україна в минулому розіграші виступала в дивізіоні B. Але серед всіх команд цього дивізіону лише на шостому місці за результатами. Відтак поки наша команда не потрапляє до плей-офф. Та якщо дві команди, які є вище нас в цьому рейтингу, вийдуть на Євро-2024, то ми таки потрапимо в плей-офф.

Хто випереджає збірну України:

Ізраїль

Боснія та Герцеговина

Сербія

Шотландія

Фінляндія

Але і там не буде легкий шлях. Адже ці чотири збірні з дивізіону B розіграють одну путівку. Тож команди спочатку проведуть півфінали між собою (перша команда рейтингу проти четвертої, а друга – проти третьої), а після цього переможці зіграють у фіналі. Відтак там українцям доведеться вигравати два матчі, щоб вийти на Євро-2024.

Є ще один варіант як потрапити в плей-офф Ліги націй, якщо дві команди дивізіону B не вийдуть напряму на Євро-2024. Це за умови, що з дивізіону A вийдуть щонайменше 15 команд з 16 (включно з Німеччиною). Тоді три місця в плей-офф з дивізіону A дістануться спочатку найкращій команді дивізіону D, а вже після цього наступним командам дивізіону B, де Україна якраз друга в списку.

Матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 відбудуться в березні 2024 року. 21 березня – півфінали, а фінальний матч 26 березня. Євро-2024 триватиме з 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині.