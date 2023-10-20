Подопечные Сергея Реброва, хоть и со сложностями, смогли справиться с аутсайдером группы и без основного опорного полузащитника. "Сине-желтые" победили со счетом 3:1, а дебютным голом в футболке национальной сборной в этом матче отличился Михаил Мудрик.

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Достойная реакция Степаненка

После объявление заявки на игру с Мальтой и уже после матча болельщики задавались вопросом, что же произошло с Тарасом Степаненком, ведь информации о проблемах со здоровьем у капитана не было. Свет на ситуацию пролил известный журналист Виктор Вацко.

Ситуация со Степаненком заслуживает того, чтобы ее выделить. Сергей Ребров сказал Тарасу, что в этом матче он на него не рассчитывает. Степаненко подвис на желтых карточках, и если бы получил желтую с Мальтой, пропускал бы финал группы против Италии. Поэтому логичность и взвешенность этого решения тренерского штаба не вызывает у меня никаких вопросов.



В свою очередь Тарас предложил тренерскому штабу не вносить его в заявку на матч, а внести игроков, ранее не попадавших в заявку, но работавших в тренировочном процессе на уровне со всеми. Таким образом, тот же Назарий Русин впервые попадая в заявку на матч сборной, получал возможность дебютировать за национальную сборную Украины.



Возможность почетную и важную для любого футболиста. Если бы результат на поле в матче с Мальтой позволял, вполне вероятно, эту возможность Русин получил бы,

– рассказал Вацко.

Отметим, что решающий матч с Италией сборная Украины сыграет 20 ноября в Леверкузене. До поединка с "сине-желтыми" подопечные Спалетти сыграют игру против Северной Македонии. В случае победы в ней итальянцев, Украину устроит только победа в очной встрече для выхода на Евро-2024, если они потеряют очки, то команду Реброва удовлетворит даже ничья.

Справка. Всего за сборную Украины Тарас Степаненко провел 79 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.