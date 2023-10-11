Матч національних збірних України та Італії відбудеться 20 листопада на полі "БайАрени" в німецькому Леверкузені. На прохання Української асоціації футболу керівництво клубу Баєр люб’язно погодилося надати свій стадіон для організації цього поєдинку.
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Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
"БайАрена" в Леверкузені прийме матч збірної України проти Італії / фото Wikipedia
Україні треба перемагати в цьому матчі, щоб отримати шанс вийти на Євро-2024. Правда перед тим треба також перемогти збірні Північної Македонії (14 жовтня) та Мальти (17 жовтня).
Далеко від домівки: чотири країни, чотири стадіони
Стадіон в німецькому Леверкузені стане вже четвертою "домівкою" для збірної України у матчах відбору на Євро-2024. Через російське військове вторгнення, Україна не може приймати міжнародні спортивні змагання. Тому і футбольна збірна, і клуби свої міжнародні матчі змушені проводити за межами України.
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Першою "домашньою" ареною для українців у відборі на Євро-2024 став стадіон Антона Малатинського у словацькій Трнаві. Там наша команда приймала збірну Мальти та мінімально здолала її з рахунком 1:0.
Другий "домашній" матч для українців був проти Англії. Цю гру вирішили провести у Польщі – на "Тарчинскі арена" у Вроцлаві. Гра закінчилася з рахунком 1:1.
14 жовтня українці проведуть матч проти збірної Північної Македонії. Команди зустрінуться в Чехії – на "Епет арена" в Празі.
І вже заключний матч наша команда проведе в Німеччині – в Леверкузені проти Італії на "БайАрені".
Варто відзначити, що в цьому сезоні донецький Шахтар теж обрав "домівкою" для міжнародних матчів саме Німеччину – ігри Ліги чемпіонів "гірники" вирішили проводити в Гамбурзі.