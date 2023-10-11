Матч національних збірних України та Італії відбудеться 20 листопада на полі "БайАрени" в німецькому Леверкузені. На прохання Української асоціації футболу керівництво клубу Баєр люб’язно погодилося надати свій стадіон для організації цього поєдинку.

Важливо Україна у відборі на Євро-2024: результат, календар матчів та турнірна таблиця

Стадіон в Леверкузені було побудовано в 1958 році. У 2009 році на стадіоні відбулася реконструкція. Зараз місткість арени становить 30210 глядачів, однак на міжнародні матчі ця кількість зменшується до 29412 глядачів.

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.



"БайАрена" в Леверкузені прийме матч збірної України проти Італії / фото Wikipedia

Україні треба перемагати в цьому матчі, щоб отримати шанс вийти на Євро-2024. Правда перед тим треба також перемогти збірні Північної Македонії (14 жовтня) та Мальти (17 жовтня).

Далеко від домівки: чотири країни, чотири стадіони

Стадіон в німецькому Леверкузені стане вже четвертою "домівкою" для збірної України у матчах відбору на Євро-2024. Через російське військове вторгнення, Україна не може приймати міжнародні спортивні змагання. Тому і футбольна збірна, і клуби свої міжнародні матчі змушені проводити за межами України.

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Першою "домашньою" ареною для українців у відборі на Євро-2024 став стадіон Антона Малатинського у словацькій Трнаві. Там наша команда приймала збірну Мальти та мінімально здолала її з рахунком 1:0.

Другий "домашній" матч для українців був проти Англії. Цю гру вирішили провести у Польщі – на "Тарчинскі арена" у Вроцлаві. Гра закінчилася з рахунком 1:1.

14 жовтня українці проведуть матч проти збірної Північної Македонії. Команди зустрінуться в Чехії – на "Епет арена" в Празі.

І вже заключний матч наша команда проведе в Німеччині – в Леверкузені проти Італії на "БайАрені".

До цього Україна ніколи не проводила свої матчі на цьому стадіоні. Натомість тут деколи свої матчі проводила збірна Німеччини. Загалом таких вісім. Вперше тут "бундестім" зіграв у 1991 році. А востаннє – у 2018 році, коли у товариській грі приймав Саудівську Аравію. Зараз же Німеччина готується приймати матчі Євро-2024. Загалом ігри чемпіонату Європи відбудуться на десяти стадіонах в десяти містах Німеччини, але Леверкузен та "БайАрена" в цей перелік не потрапили.

Варто відзначити, що в цьому сезоні донецький Шахтар теж обрав "домівкою" для міжнародних матчів саме Німеччину – ігри Ліги чемпіонів "гірники" вирішили проводити в Гамбурзі.