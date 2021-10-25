Маліновський сам зателефонував Петракову, після чого отримав виклик у збірну України, – ЗМІ

Руслан Маліновський повернеться у збірну України після того, як пропустив жовтневі матчі команди у відборі на ЧС-2022. ЗМІ розкрили деталі розмови Маліновського з наставником "синьо-жовтих" Олександром Петраковим.

Між Петракова та Маліновським не було критичних розбіжностей

Журналіст Ігор Циганик повідомляв буцімто розмова між Петраковим та Маліновським відбулася за ініціативи глави УАФ Андрія Павелка. Проте в "ТаТоТаке" спростували цю інформацію.

Дивіться також Маліновський забив потужним ударом за Аталанту в чемпіонаті Італії: відео

За даними "ТаТоТаке", Павелко не мав відношення до телефонної розмови тренера збірної України та півзахисника італійської Аталанти.

Повідомляється, що між Петракова та Маліновським не було критичних розбіжностей. Ініціатором розмови став футболіст, який зателефонував наставнику.

Петраков та Маліновський з'ясували всі нюанси й футболіст отримає виклик у національну команду.

Чому Маліновський не отримував виклик у збірну України