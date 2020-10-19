Тренер "Лестера" не зможе розраховувати на свого основного форварда Джеймса Варді у стартовому матчі групового раунду Ліги Європи проти "Зорі". Гравець отримав травму.

Футболісти "Лестера" дали взятись за голову наставнику команди Брендону Роджерсу. Відразу на декількох гравців не зможе розраховувати головний тренер англійського клубу. Про це повідомляє Daily Mirror.

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Шанс для "Зорі"

Три місяці через травму пропустить захисник команди Чанлар Сеюнджю. Він отримав травму на тренування у розташуванні збірної Туреччини. Але не лише у лінії захисту "Лестер" зіткнувся з проблемами, також проблеми зі здоров'ям у головного форварда команди Джеймі Варді, який пропустив матч 5-го туру АПЛ з "Астон Віллою", у якому команда нападника мінімально поступилась 0:1.

Швидше за все Варді також не зіграє з луганською "Зорею" в Лізі Європи, але встигне відновитись до наступного матчу чемпіонату Англії. У нападника рецидив травми, деякі проблеми з литками.

Все не надто серйозно, але Роджерс не хоче ризикувати цінним гравцем лінії атаки. Тому головний наставник хоче поберегти Варді. Також у лазареті команди півзахисник Вілфред Ндіді і захисник Рікардо Перейра.

Додамо, що новий сезон у чемпіонаті Англії "Лестер" розпочав доволі вдало – 4 місце та 9 очків у доробку суперника "Зорі".

Матч в Лізі Європи "Лестер" – "Зоря" відбудеться вже 22 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.