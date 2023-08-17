В АПЛ і Бундеслігу ще не вийшло: віце-капітан збірної України перебрався до клубу з Австрії

Максим Таловєров продовжить свої виступи в європейській першості. Та от робитиме він це у менш зірковому клубі, аніж міг опинитися.

Максим Таловєров перебрався у австрійський ЛАСК. У центрального захисника ще не склалося із переїздом у топ-чемпіонат.

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Поступово до топ-клубу

Один із лідерів молодіжної збірної України змінив місце працевлаштування. Головний тренер Славії із Праги, за яку виступав Таловєров, не бачив у своїх планах кандидатуру Максима, тому колектив вирішив виставити за двері перспективного центрбека. Здавалося, що український захисник сміло зможе перейти у хороший клуб із топ-ліги після своїх вдалив виступів на Єврро-2023. Зокрема, Таловєровим цікавилися клуби із АПЛ (Вест Хем) та німецькогої Бундесліги (Антрайхт та Вердер), а ще й навіть приписували інтерес з боку донецького Шахтаря.

Інший центральний захисник Славії Тарас Качараба також може покинути колектив влітку. Діло в тому, що українець не зіграв ще жодного матчу за чеський колектив цього сезону. Активний ітерес до Качараби приписують Маккабі Тель-Авів.

Та от Максим виріши на даному етап вибрати менш зірковий колектив. Таловєров офіційно перебрався до стану австрійського ЛАСКа. Цікаво, що український півзахисник останніх півсезону уже захищав кольори "чорно-білих" на правах оренди, а тепер колектив вирішив продовжити оренду гравця, а згодом скористатись правом на викуп талановитого футболіста (Transfermarkt оцінює Максима у 1,5 мільйони євро). Цікаво, що українець став 10-им новачком клубу із Лінца у літнє міжсезоння, а виступатиме у ЛАСКу Таловєров під 4-им номером.



Максим Таловєров / ЛАСК

Минулого сезону ЛАСК виборов "бронзу" в австрійській Бундеслізі, що дало змогу колективу взяти участь у цьогорічному розіграші Ліги Європи. Максим доклав у своїх зусиль, аби "чорно-білі" досягли такого результату, оскільки відіграв 13 матчів у футболці команди із Лінца.

ЛАСК розпочне свій шлях на міжнародній арені з "фіналу" кваліфікації до Ліги Європи, де зустрінеться із переможцем пари Зріньскі (Боснія і Герцеговина) – Брейдаблік (Ісландія). Якщо австрійський колектив не зможе подолати опонента у останньому плей-офф раунді, то гарантовано потрапить у групову стадію Ліги конференцій.

Представлення Таловєрова: