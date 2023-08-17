Український тренер Олег Федорчук пояснив, чому Дніпру-1 складно віднайти заміну Артему Довбику. Хоча варіантів на столі у команди достатньо.

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Незамінний форвард

Артем Довбик, котрий був безумовним лідером Дніпра-1, залишив свій клуб на призволяще, перейшовши у Жирону, де відразу ж продемонстрував свій рівень (забив дебютний гол у першій ж грі). Досить нестабільні "спортклубівці" тепер ще й провідного гравця втратили, якому складно знайти заміну на українському ринку.

Зокрема, український тренер Олег Федорчук роз'яснив, що дніпровський колектив може запросити до команди таких нападників, як Артем Бєсєдін (Ордобаси, Казахстан) чи Микола Кухаревич (Свонсі, Англія), та от, на його думку, ті не дотягують до рівня Дніпра-1. Хоча й обидва мають індивідуальні манери, свої функції на полі, а з тим і непогані навички, але тренер переконаний, що заміну Довбику треба шукати за кордоном.

Окрему увагу Федорчук приділив Владиславу Супрязі, котрий свого часу виступав за Дніпро-1 і саме ця команда мала стати для нього трампліном, проте юний форвард вирішив, що йому все досить легко вдається і не впорався і моральним тиском. Тренер переконаний, що у Владислава на даний момент далеко не футбол у голові.

Повернути Супрягу? Там психологічна проблема у гравця. Занадто легко в нього кар'єра пішла, а це загрозливо. Ось у тебе все виходить, а потім тебе різко опускають на землю. Не кожен це витримує. Хоч зарплата хороша, але треба боротися. А потім згадуєш, що зарплата все одно класна. Чому ми маємо ментальну проблему? Більшість наших футболістів перестають боротися. Всім треба яскравий приклад – Зінченка, який постійно у боротьбі, у суперконкуренції, і він перемагає. А більшість футболістів, отримуючи хороший контракт, здаються. Супряга – яскравий приклад,

– сказав Федорчук.

Дніпряни на старті сезону