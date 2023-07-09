Максимом Таловєровим знову зацікавився донецький Шахтар. Проте центральний захисник не втрачає голову від даної чутки.

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Підійде до питання трансферу з холодною головою

Максим Таловєром став одним із відкриттів Євро-2023. Футболіст провів низку впевнених матчів у "синьо-жовтій" футболці, чим прикував до себе уваги низки іменитих колективів. Центральним захисником, якого почали порівнювати із Вірджилом ван Дейком, зацікавились два клуби німецької Бундесліги, а саме бременський Вердер, а також франкфуртський Айнтрахт. Проте і українські клуби готові включитися у боротьбу за перспективного захисника, зокрема, донецький Шахтар.

Та от Таловєров ще не готовий приймати рішення щодо свого майбутнього, беручи до уваги, що у нього от-от закінчився насичений сезон, а також континентальний юнацький турнір, на якому він зі збірною України дійшов до півфіналу. До того ж центрбек ніяким чином не підтвердив інтерес зі сторони "гірників".

Шахтар? Я не чув про це. Лише кілька українських фанатів мене кликали. Мені, звичайно, приємно, але поки що тут говорити нема про що. Якщо інтерес від якогось з українських клубів справді з'явиться, тоді можете мене запитати про це. Поки що я хочу провести час з дівчиною, родиною та друзями. А далі вже точно знатимемо, що робимо далі. У свою чергу, я привітав би Патріка ван Леувена з призначенням, він мене приймав в академію і багато вкладав у розвиток юних футболістів, тому зараз заслужено став тренером першої команди,

– сказав Таловєров.

Нагадаємо, що Шахтар уже давно кинув око на юного захисника, оскільки чутки про інтерес "кротів" до Максима ходять ще із зими. На даний момент Таловєров б повністю вписався у команду Патріка Ван Лаувена, оскільки у стані "гірників" на даний момент є три маститих центрбека, а саме Валерій Бондарь, Ярослав Ракіцький та Микола Матвієнко. Проте, якщо взяти до уваги вік Ракіцького та потенційний перехід Матвієнка за кордон, то угода з перспективним Таловєровим могла б стати топовим трансфером для Шахтаря.

До речі. Центральний захисник належить чеській Славії, проте минулий сезон провів у орендах в двох клубах. Першу частину кампанії центральний захисник, який може зіграти на позиції опорника, виступав на правах оренди за Слован Ліберець, а догравати футбольний рік поїхав до Австрії у ЛАСК. Контракт із Славією у Таловєрова діє до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 1 мільйон євро.