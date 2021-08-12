Магучіх прокоментувала фото з росіянкою на Олімпіаді та пропозиції змінити громадянство

Ярослава Магучіх повернулась в Україну з бронзовою нагородою Олімпіади. Легкоатлетка прокоментувала свою світлину з представницею ОКР Марією Лесіцкене.

"Я була на емоціях"

19-річна легкоатлетка відповіла на хейт, який вилився на неї після спільного фото з росіянкою Марією Лесіцкене. Ярослава Магучіх зізналась, що її діями контролювали емоцій після здобутої олімпійської "бронзи" у Токіо.

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Стрибунка у висоту розповіла, що усім українським олімпійцям робили інструктаж щодо того, як поводити себе зі спортсменами ОКР.

Але я була на емоціях, це були емоційні змагання для мене. Я ще молода спортсменка, і це Олімпійські Ігри, і в мене були фізичні проблеми, але я дуже була рада, що я впоралася. Ми просто привітали одна одну, як і спортсменку з Австралії,

– зізналась Магучіх.

Легкоатлетка не вбачала у своєму вчинку жодної політичної позиції: "А тим більше не хочу заперечувати війну між Україною та Росією. Ми просто привітались за олімпійськими традиціями".

Навіть така гора критики у її сторону не затьмарить її враження про перші Олімпійські ігри у кар'єрі: "Насамперед, ніщо не зіпсує враження від Олімпійських ігор, тому що це – змагання, на які прагне потрапити кожен спортсмен. І коли я вже потрапила і вже у кваліфікації, я зрозуміла, що я фіналістка Олімпійських ігор – ці емоції ніхто не зіпсує".

Відзначимо, що Магучіх не емоціях зробила спільне фото з легкоатлеткою ОКР Марією Лесіцкене, яке викликало обурення зі сторони українців. Вони у коментарях зазначали, що Ярослава не повинна була робити цієї світлини та повинна публічно вибачитись за свій вчинок.

За 19-річну легкоатлетку заступились відразу декілька олімпійців – Жан Беленюк, Станіслав Горуна та Ольга Саладуха, яка заявила, що не слід людям шукати зради там, де її немає. А краще потрібно вирішувати структурні проблеми спорту в Україні.

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"Хочу потрапити на наступні Олімпійські Ігри"

Заговорила легкоатлетка і про наступну Олімпіаду у 2024 році, яку прийме Париж. Спортсменка сподівається, що український прапор знову підійметься на змаганнях.

Звичайно, хочеться далі, щоб прапор України підіймався, і я хочу потрапити на наступні Олімпійські Ігри, тому, що мені вже буде 23 і я буду вже більш досвідченою олімпійською спортсменкою,

– сказала стрибунка.

Магучіх пропонували змінити громадянство

Магучіх зазначила, що отримувала пропозиції від інших країн, які пропонували їй змінити українське громадянство на інше. Але Ярослава не мала і немає жодних намірів виступати за інші держави.

Навіть не розглядала це. Я люблю свою країну і хочу виступати за неї,

– відповіла Магучіх.