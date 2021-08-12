Магучіх прокоментувала фото з росіянкою на Олімпіаді та пропозиції змінити громадянство
Джерело:Суспільне Спорт
Ярослава Магучіх повернулась в Україну з бронзовою нагородою Олімпіади. Легкоатлетка прокоментувала свою світлину з представницею ОКР Марією Лесіцкене.
"Я була на емоціях"
19-річна легкоатлетка відповіла на хейт, який вилився на неї після спільного фото з росіянкою Марією Лесіцкене. Ярослава Магучіх зізналась, що її діями контролювали емоцій після здобутої олімпійської "бронзи" у Токіо.
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Стрибунка у висоту розповіла, що усім українським олімпійцям робили інструктаж щодо того, як поводити себе зі спортсменами ОКР.
Але я була на емоціях, це були емоційні змагання для мене. Я ще молода спортсменка, і це Олімпійські Ігри, і в мене були фізичні проблеми, але я дуже була рада, що я впоралася. Ми просто привітали одна одну, як і спортсменку з Австралії,
– зізналась Магучіх.
Легкоатлетка не вбачала у своєму вчинку жодної політичної позиції: "А тим більше не хочу заперечувати війну між Україною та Росією. Ми просто привітались за олімпійськими традиціями".
Навіть така гора критики у її сторону не затьмарить її враження про перші Олімпійські ігри у кар'єрі: "Насамперед, ніщо не зіпсує враження від Олімпійських ігор, тому що це – змагання, на які прагне потрапити кожен спортсмен. І коли я вже потрапила і вже у кваліфікації, я зрозуміла, що я фіналістка Олімпійських ігор – ці емоції ніхто не зіпсує".
- Відзначимо, що Магучіх не емоціях зробила спільне фото з легкоатлеткою ОКР Марією Лесіцкене, яке викликало обурення зі сторони українців. Вони у коментарях зазначали, що Ярослава не повинна була робити цієї світлини та повинна публічно вибачитись за свій вчинок.
- За 19-річну легкоатлетку заступились відразу декілька олімпійців – Жан Беленюк, Станіслав Горуна та Ольга Саладуха, яка заявила, що не слід людям шукати зради там, де її немає. А краще потрібно вирішувати структурні проблеми спорту в Україні.
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"Хочу потрапити на наступні Олімпійські Ігри"
Заговорила легкоатлетка і про наступну Олімпіаду у 2024 році, яку прийме Париж. Спортсменка сподівається, що український прапор знову підійметься на змаганнях.
Звичайно, хочеться далі, щоб прапор України підіймався, і я хочу потрапити на наступні Олімпійські Ігри, тому, що мені вже буде 23 і я буду вже більш досвідченою олімпійською спортсменкою,
– сказала стрибунка.
Магучіх пропонували змінити громадянство
Магучіх зазначила, що отримувала пропозиції від інших країн, які пропонували їй змінити українське громадянство на інше. Але Ярослава не мала і немає жодних намірів виступати за інші держави.
Навіть не розглядала це. Я люблю свою країну і хочу виступати за неї,
– відповіла Магучіх.
- Магучіх стала третьою на Олімпіаді у Токіо, де вона поступилась представниці ОКР Марії Лесіцкене та австралійці Ніколі Макдермотт. Українка завершила виступ із результатом 2 метри. Вона стала єдиною спортсменкою, яка принесла Україні олімпійську медаль у Токіо з легкої атлетики.
- Як відзначила її наставниця Тетяна Степанова, стрибунка отримала травму гомілки перед стартом Олімпіади.
- Після тріумфального виступу 19-річна Магучіх очолила світовий рейтинг найкращих стрибунок у висоту, обігнавши відразу Лесіцкене та Макдемотт.