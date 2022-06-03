Лунін може продовжити контракт із Реалом

Новий сезон Андрій Лунін таки може розпочати у новій команді, хоча мова йде лише про оренду. Мадридський Реал хоче зіграти на випередження та пролонгувати угоду з українським голкіпером.

Реал не хоче відпускати Луніна

Перехід можливим відходом в оренду сторони можуть сісти за круглий стіл перемовин. "Королівський клуб" не хоче так легко прощатись з Андрієм Луніним.

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Контракт українського голкіпера з іспанським грандом розрахований до кінця червня 2024 року. Тобто, що після приходу з річної оренди в Андрія з Реалом залишиться лише один рік угоди, що не влаштовує мадридців. Керівництво Реала хоче залишити у своєму складі українця.

У мадридському клубі сподіваються, що Лунін знайде гідний варіант, де він 100-відсотків отримуватиме ігрову практику, якої майже немає у Реалі. Андрій програє конкуренцію за місце у рамці воріт Тібо Куртуа, який у фіналі Ліги чемпіонів довів, чому його називають номером один у "Королівському клубі". Бельгієць тягнув усе, що летіло у його ворота.

Пріоритетним варіантом є продовження кар'єри українського голкіпера є іспанська Ла Ліга.

Нагадаємо, що у ЗМІ ширились чутки про інтерес зі сторони Вільярреала, Еспаньйола та англійського Вест Хема.

Скромна кар'єра Луніна у Реалі