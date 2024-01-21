Я взагалі нікуди б не рипався, – Мілевський дав пораду Луніну щодо його майбутнього у Реалі

Артем Мілевський потрохи нормалізує своє життя після жахливого стану, коли кого складно було просто впізнати. Колишній футболіст київського Динамо та збірної України пройшов лікування, яке дало свій позитивний результат.

Легенда київського гранда не лише встигає займатись запуском власного бренду одягу, а й робити поради українським футболістам, які виступають у Європі. Артем Мілевський поділився своєю думкою щодо кар'єри Андрій Луніна у Реалі.

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Мілевський заговорив про кар'єру Луніна у Реалі

Колишній нападник збірної України поради голкіперу не змінювати клуб, а продовжити виступи за "вершкових". Мілевський зізнався, що Реал – його улюблений клуб, де Лунін отримує достатню ігрову практику. Тому Артем не розуміє, навіщо щось змінювати у кар'єрі, якщо в Андрія є чинний контракт із "Королівським клубом".

Я взагалі нікуди б не рипався. Він же грає нормальну кількість матчів і причому де, в моєму улюбленому Реалі. У Мадриді живе казка! Куди їхати, навіщо,

– написав Мілевський.

У 2023-му році стало відомо, що ще на зорі своїх виступів за Реал Лунін попіклувався про своє майбутнє та таємно продовжив контракт із мадридцями ще на рік. Тепер угода українця з іспанським грандом розрахована до кінця червня 2025-го, а до цього була до літа 2024-го року.

У поточному сезоні-2023/2024 Лунін вже провів за Реал 12 матчів, у яких пропустив 11 голів та відіграв 5 зустрічей на нуль. Цікаво, що аж чотири із цих пропущених голів були у попередньому поєдинку Кубка Короля від Атлетіко. У додаткових таймах "матрацники" дотиснули свого мадридського суперника та вибили його з Кубка 4:2.

Лунін отримав порцію критики від головного тренера Карла Анчелотті та президента Реала Флорентіно Переса, який раніше захищав українського воротаря перед наставником "вершкових".

Очікується, що у найближчому матчі Реала в Ла Лізі проти головного аутсайдера сезону Альмерії (21 січня) у воротах мадридців вийде Кепа. Цю ротацію Анчелотті анонсував ще раніше. У роздягальні мадридського клубу не розуміють такої ротації голкіперів від Анчелотті.

Також відзначимо, що Мілевський підтримує фізичну форму у тренажерному залі та навіть анонсував своє повернення на футбольне поле.