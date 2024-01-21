Легенда київського гранда не лише встигає займатись запуском власного бренду одягу, а й робити поради українським футболістам, які виступають у Європі. Артем Мілевський поділився своєю думкою щодо кар'єри Андрій Луніна у Реалі.

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Мілевський заговорив про кар'єру Луніна у Реалі

Колишній нападник збірної України поради голкіперу не змінювати клуб, а продовжити виступи за "вершкових". Мілевський зізнався, що Реал – його улюблений клуб, де Лунін отримує достатню ігрову практику. Тому Артем не розуміє, навіщо щось змінювати у кар'єрі, якщо в Андрія є чинний контракт із "Королівським клубом".

Я взагалі нікуди б не рипався. Він же грає нормальну кількість матчів і причому де, в моєму улюбленому Реалі. У Мадриді живе казка! Куди їхати, навіщо,

– написав Мілевський.

Нагадаємо! У 2023-му році стало відомо, що ще на зорі своїх виступів за Реал Лунін попіклувався про своє майбутнє та таємно продовжив контракт із мадридцями ще на рік. Тепер угода українця з іспанським грандом розрахована до кінця червня 2025-го, а до цього була до літа 2024-го року.

У поточному сезоні-2023/2024 Лунін вже провів за Реал 12 матчів, у яких пропустив 11 голів та відіграв 5 зустрічей на нуль. Цікаво, що аж чотири із цих пропущених голів були у попередньому поєдинку Кубка Короля від Атлетіко. У додаткових таймах "матрацники" дотиснули свого мадридського суперника та вибили його з Кубка 4:2.

Лунін отримав порцію критики від головного тренера Карла Анчелотті та президента Реала Флорентіно Переса, який раніше захищав українського воротаря перед наставником "вершкових".

Очікується, що у найближчому матчі Реала в Ла Лізі проти головного аутсайдера сезону Альмерії (21 січня) у воротах мадридців вийде Кепа. Цю ротацію Анчелотті анонсував ще раніше. У роздягальні мадридського клубу не розуміють такої ротації голкіперів від Анчелотті.

Також відзначимо, що Мілевський підтримує фізичну форму у тренажерному залі та навіть анонсував своє повернення на футбольне поле.