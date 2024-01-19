Захист та усю команду Реала того вечора було просто не впізнати. Дитячі помилки привели до двох голів у ворота "вершкових" в основний час зустрічі. Натомість швидкий комбінаційний футбол приніс "Королівському клубу" два голи у ворота Атлетіко. Тому мадридське дербі 1/8 фіналу було переведене у додатковий час, де сильнішими були господарі поля.

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Анчелотті провів особисту розмову із Луніним після гри

Спершу Антуан Грізманн вивів Атлетіко уперед 3:2, а пізніше Родріго Рікельме Рече добив підопічних Карло Анчелотті, змусивши Андрія Луніна вчетверте витягати м'яч із власної сітки воріт. Щоправда, вина українського голкіпера є лише під час другого взяття його володінь, коли він невдало зіграв на випередження та вибив м'яч у свого захисника Антоніо Рюдігера.

Фінальний свисток зафіксував вихід Атлетіко у чвертьфінал Кубка Короля. Реал попрощався із кубковим турніром і тепер сконцентрується на Ла Лізі та Лізі чемпіонів.

Після поєдинку з'явилась інформація, що головний тренер Реала мав розмову зі Луніним, як це було після матчів, коли українець не грав. Тоді ці розмови були мотиваційними, а тепер Андрій почув у свою сторону порцію критики від наставника "вершкових". Добре, що хоча б італієць це заявив не при всій команді.

Хоча український воротар визнав свою помилку.

Це був не найкращий твій день, і я впевнений, що ти це знаєш,

– сказав Анчелотті у бік Луніна.

Очікується, що у наступному матчі Реала Лунін не зіграє. Кепа Аррісабалага буде захищати володіння мадридців у грі проти аутсайдера першості Альмерії, яка відбудеться 21 січня.

До слова. Для Луніна матч проти Атлетіко у Кубку Короля став 12-м у поточному сезоні-2023/2024, у яких він пропустив 11 голів та відіграв 5 поєдинків на нуль. У зустрічі проти "матрацників" Андрій значно погіршив свою статистику.

Додамо, що перед вильотом із Кубка Іспанії з'явилась інформація, що Реал пропонує Луніну новий контракт до 2030 року. Однак останнє слово буде за українцем, якого кличуть в АПЛ.