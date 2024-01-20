Головний тренер Реала ніяк не може зупинитись на одній кандидатурі та постійно обирає між Кепою Аррісабалагою та Андрієм Луніним. Однак українець показує солідніший рівень гри, аніж його візаві, якого орендували до кінця сезону-2023/2024 у лондонського Челсі.

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У команді здивовані рішення Анчелотті

Більше довіри від італійського тренера має саме іспанський голкіпер Кепа. Лунін же отримує похвалу від Карло Анчелотті, коли у того буде настрій. Натомість у середині команди не розуміють такої позиції наставника, який регулярно використовує ротацію у воротах.

Футболісти не розуміють, чому Лунін знову сяде на лаву запасних, а Кепа повернеться до основного складу у матчі Ла Ліги проти аутсайдера сезону Альмерії (початок 21 січня о 17:15 за Києвом). Про це повідомлялось раніше. Адже Андрій показує високий рівень гри та надійності у володіннях "вершкових".

У команді знову стали на захист українського воротаря, у якого гарні стосунки із одноклубниками.

Так, бувають погані матчі, як гра Кубка Короля проти мадридського Атлетіко. Але тоді уся команда зіграла погано, а особливо її захисники, які були наче "прохідний двір" та дозволяли нападникам "матрацників" розстрілювати українця.

Зауважимо. Водночас Лунін демонструє непогану статистику у цьому сезоні-2023/2024 – 12 зіграних матчів, 11 пропущених голів та 5 "сухих" поєдинків. Перед поєдинком Кубка Короля у ЗМІ навіть з'явилась інформація, що Реал хоче продовжити контракт із українцем.

Цікаво, що після вильоту Реала із Кубка Іспанії (4:2 у додаткових таймах) Лунін мав особисту розмову із Анчелотті, який розкритикував українця, хоча той визнав свою помилку після час другого взяття воріт. Коли наварив й німецький центрбек Антоніо Рюдігер.

Також грою українського воротаря у цьому матчі залишився незадоволеним президент "Королівського клубу" Флорентіно Перес, який раніше захищав Андрія перед головним тренером. Натомість Лунін отримав комплімент від легендарного голкіпера мадридського гранда Ікера Касільяса.