Через відсутність травмованих центрбеків Реала Едера Мілітао та Давіда Алаби захист "вершкових" у програному матчі проти Атлетіко (2:4) нагадував прохідний двір. Однак головним винуватцем поразки вирішили зробити Андрія Луніна, чия провина була лише в другому попущеному м'ячі.

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Перес розгнівався на Луніна

За повідомленням іспанських ЗМІ, президент Реала Флорентіно Перес був розлючений через виліт своєї команди з Кубка Іспанії. Він вважає, що через помилки Луніна "вершкові" втратили шанс поборотися за трофей.

На думку Переса, Лунін та Кепа не відповідають рівню Реала, а тому влітку повинні залишити команду. Натомість селекціонери повинні знайти справді надійного голкіпера, який міг би за потреби безболісно замінити Тібо Куртуа.

Зазначимо, що легендарний воротар "вершкових" Ікер Касільяс підтримав Луніна, який здійснив 8 сейвів в матчі з Атлетіко, один з яких міг стати ключовим. Крім того, українець отримав від SofaScore оцінку 7,5 бала – це другий результат у команді.

Довідка. Андрій Лунін у сезоні 2023/24 зіграв за Реал 12 матчів у всіх турнірах. Українець пропустив 11 м'ячів, а у 5 поєдинках зберіг ворота "сухими".