17 січня Артем Мілевський повідомив про обшуки у власному домі, які провели працівники Нацполіції. Колишній футболіст не став розкривати жодних деталей, а лише попросив зачекати. Артем хоче вийти у прямий ефір у соцмережах, де розповість усе найцікавіше, що стосується цієї ситуації.

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Мілевський заінтригував уболівальників

А поки колишня зірка українського футболу повертає собі фізичну форму у тренажерному залі. Зокрема, на біговій доріжці. Мілевський готується до повернення на поле, але хіба що тепер у виставкових та благодійних поєдинках, оскільки свою професійну кар'єру закінчив ще у 2021-му році.

Міг Артем зіграти у прощальному матчі Євгена Селезньова, але тоді його стан був вже на межі катастрофи. На щастя, у житті Мілевського виявилось багато добрих людей, які поставили його знову на ноги. Серед яких його друг Олександр Алієв, який поповнив ряди ЗСУ.

Влітку чекайте на полях,

– сказав у відео Мілевський.

Як Мілевський підтримує форму: дивіться відео

Нагадаємо, що президент Динамо Ігор Суркіс взяв на себе фінансову частину лікування Артема, у якого були проблеми з алкоголем. Також власник столичного гранда запропонував Мілевському працевлаштуватись у клубі. Наразі колишній футболіст киян не погодився, а починає розвивати свою лінію бренду одягу.

Також Мілевський встиг провести благодійний стрім, на якому зібрав кошти для військових.

Додамо, що 12 січня легенда київського Динамо відсвяткував свій 39-й день народження.