Легенда киевского гранда не только успевает заниматься запуском собственного бренда одежды, но и советовать украинским футболистам, выступающим в Европе. Артём Милевский поделился своим мнением по поводу карьеры Андрей Лунина в Реале.

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Милевский заговорил о карьере Лунина в Реале

Бывший нападающий сборной Украины совета голкиперу не менять клуб, а продолжить выступления за "сливочных". Милевский признался, что Реал – его любимый клуб, где Лунин получает достаточную игровую практику. Поэтому Артем не понимает, зачем что-либо менять в карьере, если у Андрея есть действующий контракт с "Королевским клубом".

Я вообще никуда бы не рыпался. Он же играет нормальное количество матчей и причем где, в моем любимом Реале. В Мадриде живет сказка! Куда ехать, зачем,

– написал Милевский.

Напомним! В 2023 году стало известно, что еще на заре своих выступлений за Реал Лунин позаботился о своем будущем и тайно продлил контракт с мадридцами еще на год. Теперь соглашение украинца с испанским грандом рассчитано до конца июня 2025 года, а до этого было до лета 2024 года.

В текущем сезоне-2023/2024 Лунин уже провел за Реал 12 матчей, в которых пропустил 11 голов и отыграл 5 встреч на ноль. Интересно, что четыре из этих пропущенных голов были в предыдущем поединке Кубка Короля от Атлетико. В дополнительных таймах "матрасники" дожали своего мадридского соперника и выбили его из Кубка 4:2.

Лунин получил порцию критики от главного тренера Карла Анчелотти да президента Реала Флорентино Переса, ранее защищавший украинского вратаря перед наставником "сливочных".

Ожидается, что в ближайшем матче Реала в Ла Лиге против главного аутсайдера сезона Альмерии (21 января) в воротах мадридцев выйдет Кепа. Эту ротацию Анчелотти анонсировал еще раньше. В раздевалке мадридского клуба не понимают такой ротации голкиперов от Анчелотти.

Также отметим, что Милевский поддерживает физическую форму в тренажерном зале и даже анонсировал свое возвращение на футбольное поле.