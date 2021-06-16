Не поспішає покидати Мадрид: Лунін хоче витіснити Куртуа з рамки воріт Реала

Український голкіпер Андрій Лунін хоче довести, що гідний грати за Реал. Хоча воротар збірної України має пропозицію від Гранади.

Хоче довести свою майстерність

Новий наставник Реала Карло Анчелотті дав добро на трансфер українського голкіпера Андрія Луніна. Але такий розклад подій не влаштовує 22-річного футболіста.

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Голкіпер хоче залишитись у Мадриді попри зацікавленість зі сторони інших іспанських клубів. Лунін буде чекати свого шансу та набиратись досвіду поруч із зірковими футболістами. Андрій налаштований довести тренерському штабу свою майстерність та професіоналізм. Однак зробити це буде вкрай складно. Воротар із України міцно закріпив за собою місце на лавці для запасних. Основним стражем воріт "Королівського клубу" є бельгієць Тібо Куртуа.

У сезоні-2020/2021 бельгійський конкурент Луніна зіграв за "вершкових" 51 матч в усіх турнірах, у яких пропустив 44 голи та 21 поєдинок відіграв на нуль.

За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, контракт Куртуа з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року.

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