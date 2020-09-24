Київське "Динамо" погодило оренду українського півзахисника Ахмеда Алібекова до російської команди "Уфа". Там гравець проведе наступний сезон.

Про перехід Алібекова в оренду до "Уфи" до кінця сезону 2020/21 повідомляє офіційний сайт київського "Динамо".

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"Я родом із Дагестану, усі мої рідні там живуть, тому я вибрав цей варіант продовження кар'єри. Перш за все, це вибір за сімейними обставинами, хочу бути ближче до своїх рідних. Сподіваюся, що їх підтримка допоможе мені прогресувати та рости, як професіоналу", – пояснив своє рішення Алібеков.