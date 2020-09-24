"Динамо" віддало українського півзахисника Алібекова в оренду в російську "Уфу"
Київське "Динамо" погодило оренду українського півзахисника Ахмеда Алібекова до російської команди "Уфа". Там гравець проведе наступний сезон.
Про перехід Алібекова в оренду до "Уфи" до кінця сезону 2020/21 повідомляє офіційний сайт київського "Динамо".
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"Я родом із Дагестану, усі мої рідні там живуть, тому я вибрав цей варіант продовження кар'єри. Перш за все, це вибір за сімейними обставинами, хочу бути ближче до своїх рідних. Сподіваюся, що їх підтримка допоможе мені прогресувати та рости, як професіоналу", – пояснив своє рішення Алібеков.
- Минулий сезон Алібеков провів на правах оренди в чеському "Словані".
- Цей сезон гравець розпочав у складі "Динамо". І навіть потрапив до заявки команди на гру проти "Львова".
- Алібеков не перший гравець, якого "Динамо" віддало в оренду до Росії. Перед тим до тульського "Арсеналу" перейшов Мохамед Кадірі.
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