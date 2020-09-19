Київське "Динамо" могло заробити чималу суму на трансфері хорватського футболіста Йосипа Піварича. Однак київський клуб відмовився продавати оборонця і той покинув "Динамо" безкоштовно.

Про пропозицію по Йосипу Піварічу розповів колишній віцепрезидент "Динамо" Євген Красніков. Про це повідомляє "Бомбардир".

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Суркіс відмовився продавати футболіста

Зі слів Краснікова можна зрозуміти, що "Динамо" отримало пропозицію по Піваричу після ЧС-2018, на якому Хорватія дійшла до фіналу й програла Франції.

"Динамо" начебто отримало пропозицію у розмірі 4 мільйони євро. Який клуб хотів купити Піварича – Красніков не назвав.

Хорватія стала віцечемпіоном світу, і по Піварічу була пропозиція – 4 мільйони і якось в розстрочку. Ігор Суркіс (президент "Динамо", – Спорт24) сказав, що ми не продаємо за такі гроші віцечемпіонів світу,

– розповів Красніков.

Зазначимо, що після чемпіонату світу 2018 року вартість Піварича складала 3 мільйони євро.

Після Мундіалю 31-річний хорват травмувався та тривалий час відновлювався. За два сезони Піварич вийшов на поле у футболці "Динамо" всього 15 разів.

По завершенню сезону-2019/2020 Йосип покинув київський клуб як вільний агент. Наразі на трансферному ринку послуги Піварича оцінюють в 1 мільйон євро.