Дата й час фіналу Кубка України
Матч у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича між Динамо та Зорею відбудеться 13 травня. Фінальна гра розпочнеться о 19:00.
Варте уваги Без масок, дистанції і з забитим стадіоном: у Тернополі пройшов футбольний матч Кубка України
Номінальним господарем поєдинку буде київське Динамо.
- Динамо стартувало в Кубку України з 1/4 фіналу, в якому по пенальті пройшло Колос. В 1/2 фіналу кияни у Тернополі перемогли Агробізнес.
- Натомість Зоря в 1/8 фіналу здолала Десну (0:1), у чвертьфіналі пройшла Верес (1:2).
- У півфіналі луганці в серії пенальті здолали Олександрію. Луганська команда вдруге зіграє у фіналі Кубка України.
- Динамо – чинний переможець Кубка України. Також киян достроково виграли чемпіонат України сезону-2020/2021.