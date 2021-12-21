Ломаченко знизив оберти, щоб врятувати Коммі, – катмен українця

Василь Ломаченко ледь не нокаутував Річарда Коммі у 7-му раунді. Український боксер пожалів та не став добивати суперника.

Анбер: Лома бачив, що Коммі вражений

Багато людей залишились в захваті від вчинку Ломаченко, хтось називає українця джентльменом, а комусь така поведінка здалась дивною. Своїми враженнями після поєдинку поділився Расс Анбер, катмен українського боксера.

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Він відразу пригадав сьомий раунд, який міг стати останнім для ганця. За його словами, у сучасному боксі не вистачає взаємоповаги, яка була у протистоянні Ломаченко – Коммі. Боксери проявили повагу, як на ринзі, так і за його межами.

Хто такий катмен Спеціаліст, який готує боксера до поєдинку. Фахівець надає медичну допомогу боксеру під час перерв між раундами при отриманні пошкоджень.

Анбер був здивований словами Тімоті Бредлі, який сказав, що Василь показав свою слабкість, коли не добив вже враженого Коммі.

Лома бачив, що Коммі вражений. Ломаченко це розумів, але він шанує Річарда. Ломаченко знає, що він добрий хлопець. Коммі плакав на рингу, оскільки йому здавалося, що він підвів мешканців Гани. Ось як багато для нього це означало. Лома знав про це і шанував його. На пресконференції, на зважуванні та у бою було багато поваги,

– сказав Анбер.

"Ломаченко відпустив педаль газу"

На його думку, після важкого нокдауну для Річарда українець дещо збавив темп бою. Ломаченко не захотів добивати суперника, про це він зізнався вже після поєдинку. Василю стало шкода боксер з Гани.

Ломаченко не хотів, щоб Коммі отримав додаткову шкоду. Правду кажучи, після нокдауну Ломаченко відпустив педаль газу і трохи знизив оберти. Він розумів, що кут не втрутиться, щоб урятувати Коммі,

– сказав катмен українця.

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