Ломаченко ще має надію: промоутери Хейні та Камбососа досягнули домовленості про бій

Девін Хейні та Джордж Камбосос стали на крок ближчими до спільного поєдинку. Промоутери погодились між собою деякі домовленості, тепер потрібно говорити з боксерами та узгоджувати деталі контракт про бій.

Хірн: Камбосос хоче цей поєдинок

Едді Хірн, промоутер Девіна Хейні, першим відкрив деталі можливого поєдинку його клієнта з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом. Він запевнив, що вже мав розмову з промоутером австралійця та досягнув певних домовленостей. Вони повинні допомогти в організації цього поєдинку.

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За його словами, ще рано впевнено говорити про бій Хейні – Камбосос, адже ведеться велика робота, щоб втілити ці слова у реальність.

Хірн повинен сконтактуватись з Девіном, DAZN та обговорити усі деталі. Едді зауважив, головне, що цей двобій хочуть обидва боксери. Команда абсолютного чемпіона світу вже отримала від Хірна пропозиції організації протистояння, яке може принести багато грошей.

Камбосос хоче цей поєдинок, Хейні хоче цей поєдинок. Думаю, цей бій є єдиним, який має сенс для обох хлопців. Наразі ми навіть не близькі до підписання контракту. Ми маємо угоду і ми обговорюємо модель, яка може призвести до бою. Ми виклали команді Джорджа свої думки щодо організації і ми думаємо, що це спрацює. Цей двобій принесе багато грошей,

– сказав Хірн.

Боксерський трикутник Хейні – Камбосос – Ломаченко