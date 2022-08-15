Василь Ломаченко зібрався виїхати з України вже в середині серпня: деталі від менеджера

Боксер налаштований відновити кар'єру у жовтні, тому вже найближчим часом залишить службу у теробороні і поїде до США. Суперником українця може стати Девін Хейні або Джордж Камбосос.

Вже незабаром Василь Ломаченко відновить свою професійну кар'єру. Боксер взяв на паузу через повномасштабну війну проти росії, вирішивши вступити у ряди тероборони.

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Менеджер боксера Егіс Клімас пролив світло на майбутні плани Василя. Він розповів, що вже в серпні Ломаченко залишить територію України.

Василь Ломаченко повертається. Він виїжджає до США вже наступного тижня. Готуватимемося, суперник ще поки що невідомий. Офіційно оголосимо про все в той момент, коли він буде у США,

— пояснив Клімас.

Одним із найбільш ймовірних суперників українця був Девін Хейні, який сам виявив бажання битися з Ломаченком. Однак Олександр Красюк повідомив, що наразі пріоритетом для Василя є бій проти Камбососа.

Що відомо про повернення Ломаченка

Наступний бій Ломаченка має відбутись 22 жовтня. Промоутерська компанія чекає підтвердження зі сторони Ломаченка. Після чого боксер поїде готуватись до поєдинку, а компанія займеться пошуком суперника та місцем проведення зустрічі.

Наразі Василь захищає країну у лавах ЗСУ. Він відмовився виїжджати з України заради поєдинку з Джоржем Камбососом. Тож замість Василя на ринг проти австралійця вийшов Девін Хейні, який і став тріумфатором бою.

Хейні та Камбососа ще очікує матч-реванш, тому поки невідомо, чи зможе Ломаченко битися з одним із них.

Востаннє українець виходив на ринг 12 грудня 2021 року. Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Девін Хейні не програв жодного бою за свою кар'єру. У 28 виграних поєдинків американець 15 раз переміг нокаутом.