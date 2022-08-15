Уже скоро Василий Ломаченко возобновит свою профессиональную карьеру. Боксер взял на паузу из-за полномасштабной войны против россии, решив вступить в ряды терробороны.

К теме Очередной зашквар Ломаченко: боксер опубликовал скандальное видео с митрополитом упц мп

Менеджер боксера Эгис Климас пролил свет на будущие планы Василия. Он рассказал, что уже в августе Ломаченко покинет территорию Украины.

Василий Ломаченко возвращается. Он уезжает в США уже на следующей неделе. Будем готовиться, соперник пока еще неизвестен. Официально объявим обо всем в тот момент, когда он будет в США,

– объяснил Климас.

Одним из наиболее вероятных соперников украинца был Девин Хейни, который сам изъявил желание сразиться с Ломаченко . Однако Александр Красюк сообщил, что приоритетом для Василия является бой против Камбососа.

Любопытно! Девин Хейни не проиграл ни одного боя за свою карьеру. В 28 выигранных поединках американец в 15 раз победил нокаутом.

Что известно о возвращении Ломаченко