Вже незабаром Василь Ломаченко відновить свою професійну кар'єру. Боксер взяв на паузу через повномасштабну війну проти росії, вирішивши вступити у ряди тероборони.

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Менеджер боксера Егіс Клімас пролив світло на майбутні плани Василя. Він розповів, що вже в серпні Ломаченко залишить територію України.

Василь Ломаченко повертається. Він виїжджає до США вже наступного тижня. Готуватимемося, суперник ще поки що невідомий. Офіційно оголосимо про все в той момент, коли він буде у США,

— пояснив Клімас.

Одним із найбільш ймовірних суперників українця був Девін Хейні, який сам виявив бажання битися з Ломаченком. Однак Олександр Красюк повідомив, що наразі пріоритетом для Василя є бій проти Камбососа.

Цікаво! Девін Хейні не програв жодного бою за свою кар'єру. У 28 виграних поєдинків американець 15 раз переміг нокаутом.

Що відомо про повернення Ломаченка