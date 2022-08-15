Вже незабаром Василь Ломаченко відновить свою професійну кар'єру. Боксер взяв на паузу через повномасштабну війну проти росії, вирішивши вступити у ряди тероборони.
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Менеджер боксера Егіс Клімас пролив світло на майбутні плани Василя. Він розповів, що вже в серпні Ломаченко залишить територію України.
Василь Ломаченко повертається. Він виїжджає до США вже наступного тижня. Готуватимемося, суперник ще поки що невідомий. Офіційно оголосимо про все в той момент, коли він буде у США,
— пояснив Клімас.
Одним із найбільш ймовірних суперників українця був Девін Хейні, який сам виявив бажання битися з Ломаченком. Однак Олександр Красюк повідомив, що наразі пріоритетом для Василя є бій проти Камбососа.
Що відомо про повернення Ломаченка
- Наступний бій Ломаченка має відбутись 22 жовтня. Промоутерська компанія чекає підтвердження зі сторони Ломаченка. Після чого боксер поїде готуватись до поєдинку, а компанія займеться пошуком суперника та місцем проведення зустрічі.
- Наразі Василь захищає країну у лавах ЗСУ. Він відмовився виїжджати з України заради поєдинку з Джоржем Камбососом. Тож замість Василя на ринг проти австралійця вийшов Девін Хейні, який і став тріумфатором бою.
- Хейні та Камбососа ще очікує матч-реванш, тому поки невідомо, чи зможе Ломаченко битися з одним із них.
- Востаннє українець виходив на ринг 12 грудня 2021 року. Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.