Вже у жовтні боксер Василь Ломаченко має повернутися на ринг. Спортсмен поставив свою кар'єру на паузу після початку повномасштабної війни проти росії і вступив у ряди тероборони Білгород-Дністровського.

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Потенційним суперником українця мав би стати австралієць Джордж Камбосос. Втім, на початку червня спортсмен програв Девіну Хейні та позбувся поясів WBA, WBO та IBF у легкій вазі.

Тепер же Хейні та Камбосос мають провести бій-реванш, однак він не цікавить нового чемпіона світу по цих версіях. Американець зізнався, що очікує поєдинку із Ломаченком.

Камбосос не розуміє, що він програв у одні ворота. Я просто декласував його, але оточення ніколи йому цього не скаже. Я виграв на його території, а другий бій пройде ще гірше для нього. Тому я готовий до другого суперника. Хотів би далі битися із Ломаченком. Хотів би зустрітися з ним у ринзі. Буде добре, якщо вийде,

— висловився Хейні.

Втім, як нещодавно повідомив Олександр Красюк, наразі Ломаченко не розглядає можливість бою проти Хейні. Пріоритетом для Василя є бій проти Камбососа.

Цікаво! Девін Хейні не програв жодного бою за свою кар'єру. У 28 виграних поєдинків американець 15 раз переміг нокаутом.

Що відомо про повернення Ломаченка