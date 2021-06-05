Ломаченко перезавантажується перед боєм проти Накатані: фото

Український боксер Василь Ломаченко готується до наступного бою проти японця Масайоші Накатані. Українець виклав світлину, яка змусила задуматись прихильників боксу.
Філософія Ломаченка
26 червня український боксер Василь Ломаченко проведе бій проти Масайоші Накатані. Поєдинок стане першим після болючої поразки від американця Теофімо Лопеса.
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Українець виклав цікаві світлини, яка змусила подумати фанатів Василя. На фото Ломаченко стоїть навпроти дошки з математичними формулами, а також на фоні виходу зі стадіону або іншого підтрибунного приміщення. "Перезавантаження", – коротко підписав пост боксер.
Ломаченко – Накатані: що відомо про бій
- На початку травня 2021 року промоутерська компанія Top Rank підтвердила бій та опублікувала промо поєдинку.
- Українець після фіаско з Лопесом втратив усі свої титули та шанс називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Майбутній суперник Василя також у пасиві має поразку від Лопеса.
- 10 травня боксер з України вже вилетів у США, щоб розпочати підготовку до бою. Ломаченко активно тренується на узбережжі Тихого океану та навіть підійняв прапор Білгород-Дністровського на американській землі. Такий вчинок викликав багато негативних відгуків від місцевих.
- 2 червня стало відомо, що поєдинок, який відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, буде з глядачами. Близько 4-х тисяч щасливчиків зможуть побачити двобій на власні очі.