Ломаченко перезавантажується перед боєм проти Накатані: фото

Український боксер Василь Ломаченко готується до наступного бою проти японця Масайоші Накатані. Українець виклав світлину, яка змусила задуматись прихильників боксу.

Філософія Ломаченка

26 червня український боксер Василь Ломаченко проведе бій проти Масайоші Накатані. Поєдинок стане першим після болючої поразки від американця Теофімо Лопеса.

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Українець виклав цікаві світлини, яка змусила подумати фанатів Василя. На фото Ломаченко стоїть навпроти дошки з математичними формулами, а також на фоні виходу зі стадіону або іншого підтрибунного приміщення. "Перезавантаження", – коротко підписав пост боксер.