Ломаченко – не лише патріот України, він любить своє місто, – ексчемпіон про скандальний епізод

Василь Ломаченко відсвяткував перемогу над Річардом Коммі без українського прапора. Такий вчинок викликав великий резонанс.

Сенченко: Це не чемпіонат України

Епізод із прапором Білгород-Дністровського після бою Ломаченко – Коммі прокоментував ексчемпіон світу В'ячеслав Сенченко. На його думку, Василь повинен був у будь-якому випадку одягнути на свої плечі український прапор.

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Цей бій був за звання чемпіона світу, де ми представляємо свою країну. Однозначно, повинен був бути прапор України на його плечах. Ломаченко – патріот не лише України, він любить свої місто, я його підтримую,

– сказав Сенченко.

"Могли взяти два прапори"

Однак такий рівень поєдинків, це вже не чемпіонат України, де боксер виступає за честь рідного міста. Колишній чемпіон світу вважає, що правильним рішенням було б взяти відразу обидва прапори, якщо Ломаченко аж так хотів одягнути стяг Білгород-Дністровського.

Могли взяти прапори міста та країни. Не знаю, можливо, хто із команди пропустив цей момент. Вважаю, що стяг України повинен був бути, ну чи два прапори,

– додав ексчемпіон.

Все про скандальний епізод із прапором