Ломаченко – не лише патріот України, він любить своє місто, – ексчемпіон про скандальний епізод
Джерело:ютуб-канал Two Sides
Василь Ломаченко відсвяткував перемогу над Річардом Коммі без українського прапора. Такий вчинок викликав великий резонанс.
Сенченко: Це не чемпіонат України
Епізод із прапором Білгород-Дністровського після бою Ломаченко – Коммі прокоментував ексчемпіон світу В'ячеслав Сенченко. На його думку, Василь повинен був у будь-якому випадку одягнути на свої плечі український прапор.
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Цей бій був за звання чемпіона світу, де ми представляємо свою країну. Однозначно, повинен був бути прапор України на його плечах. Ломаченко – патріот не лише України, він любить свої місто, я його підтримую,
– сказав Сенченко.
"Могли взяти два прапори"
Однак такий рівень поєдинків, це вже не чемпіонат України, де боксер виступає за честь рідного міста. Колишній чемпіон світу вважає, що правильним рішенням було б взяти відразу обидва прапори, якщо Ломаченко аж так хотів одягнути стяг Білгород-Дністровського.
Могли взяти прапори міста та країни. Не знаю, можливо, хто із команди пропустив цей момент. Вважаю, що стяг України повинен був бути, ну чи два прапори,
– додав ексчемпіон.
Все про скандальний епізод із прапором
- Ломаченко здобув свою другу перемогу у 2021 році. Коммі не став тим суперником, який би міг завдати українцю поразки.
- Звитягу над ганцем 33-річний боксер відсвяткував із прапором рідного міста. Такий вчинок викликав великий скандал. Багато українців розкритикували Василя, не побачивши українського стяга.
- Володимир Кличко підтримав українців. Натомість промоутер Усика, боксери Іван Редкач та Олександр Гвоздик стали на сторону Ломаченка.
- Перемога над Коммі стала для Ломаченка другою поспіль у 2021 році. Після бою на спині Василя не було українського прапора, але був накинутий стяг рідного міста.
- Василь сам підкинув дров у вогнище скандалу. Боксер виклав ролик Московської патріархії.
- Після поєдинку Ломаченка та Коммі відсторонили від повернення на ринг. Це традиційна процедура після боїв.