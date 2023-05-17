Це буде весела ніч, – Хейні обіцяє зламати Ломаченка

Чим ближче до поєдинку, тим більше гучних заяв від абсолютного чемпіона світу із США. Девін Хейні не лише звинувачує Василя Ломаченка, у й запевняє, що знає, який стиль бою сповідуватиме українець.

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На його думку, Ломаченко буде вести "брудний" двобій, до якого він готовий.

Ми всі знаємо, що план Ломи полягатиме в тому, щоб спробувати зблизитися і намагатися діяти брудно. Він робитиме подібні речі. Я сильний боєць, я великий і підготовлений. Я збираюся зламати його. Знаю, що він намагатиметься вимотати мене такими діями, але я не дозволю йому цього зробити,

– заявив Хейні.

Девін готує сюрпризи для Ломаченка. Американський боксер обіцяє здивувати та зламати українського суперника.