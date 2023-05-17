Це буде весела ніч, – Хейні обіцяє зламати Ломаченка

17 травня 2023, 10:20
Читать новость на русском

Джерело:

Boxingnews 24

Вже 20 травня у Лас-Вегасі Девін Хейні спробує захистити своє звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти Василя Ломаченка. Для боксера з українським паспортом цей поєдинок буде останнім шанси, аби стати найкращим у цьому дивізіоні.

Автор: Софія Кулай