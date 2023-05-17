Це буде весела ніч, – Хейні обіцяє зламати Ломаченка

Вже 20 травня у Лас-Вегасі Девін Хейні спробує захистити своє звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти Василя Ломаченка. Для боксера з українським паспортом цей поєдинок буде останнім шанси, аби стати найкращим у цьому дивізіоні.
Чим ближче до поєдинку, тим більше гучних заяв від абсолютного чемпіона світу із США. Девін Хейні не лише звинувачує
Василя Ломаченка, у й запевняє, що знає, який стиль бою сповідуватиме українець.
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Мені подобається бути андердогом, – Ломаченко вірить у свою перемогу над Хейні Хейні: Ви можете переглянути 1000 відео про мене, але туди вийде інший боєць
На його думку, Ломаченко буде вести "брудний" двобій, до якого він готовий.
Ми всі знаємо, що план Ломи полягатиме в тому, щоб спробувати зблизитися і намагатися діяти брудно. Він робитиме подібні речі. Я сильний боєць, я великий і підготовлений. Я збираюся зламати його. Знаю, що він намагатиметься вимотати мене такими діями, але я не дозволю йому цього зробити,
– заявив Хейні.
Девін готує сюрпризи для Ломаченка. Американський боксер обіцяє здивувати та зламати українського суперника.
Ви можете переглянути 1000 відео про мене, але туди вийде інший боєць. Він може підготувати будь-який план, але коли він вийде в ринг – це буде зовсім по-іншому. Він відомий своїм великим аматорським досвідом. У нього було багато аматорських боїв і багато перемог. Багато людей досі говорять про це,
– запевнив абсолютний чемпіон світу.
"Зараз ідеальний час. Я відчуваю себе сильним, зрілим. Мій розум ясний, все чудово. Я в чудовому настрої. Я не можу дочекатися вечора бою. Це буде чудовий вечір для моєї команди. Це буде весела ніч, і я з нетерпінням чекаю цього", – додав американець.
Раніше Хейні вже заявляв
про "брудний" бій від українця. Девін звинувачував Ломаченка у тому, що він не хоче займатись розкруткою та продажем бою, а також у тому, що той уникав їх спільного поєдинку ще з 2019-го року.
Нагадаємо. Українці не зможуть переглянути бій, який відбудеться у ніч на 21-ше травня (в Україні), традиційно на MEGOGO. Це принципова позиція медіаплатформи. Де дивитись зустріч дізнайтесь за посиланням.
Боксери вже прибули у Лас-Вегасі, де вийдуть на арену "MGM Grand". На них чекають останні приготування до бою за абсолют. Не так багато прихильників боксу вірять у перемогу українця. Однак Ломаченко впевнений, що має усі шанси забрати чемпіонські пояси у суперника.
Також у Василя вірить
його менеджер Егіс Клімас. Раніше сам Ломаченко заявляв, що це його останній шанс здобути звання абсолютного чемпіона світу.