Ломаченко довів до сліз суперника: відео емоцій Коммі після поразки
17 грудня 2021 , 13:30Читать новость на русском
Джерело:твітер Top Rank
Василь Ломаченко перебоксував Річарда Коммі у Нью-Йорку. Ганський боксер не зміг стримати сліз після поразки.
Коммі дав слабину
Top Rank у твітері опублікувала відео з роздягальні ганського боксера. Річард Коммі дав волю емоціям після поразки від Василя Ломаченка.
Оце так Наслідки скандалу з прапором: Ломаченка відсторонили від боксу
Ганець не стримав сліз. Заспокоював його Андреа Роз'є, який словами вирішив підтримати боксера.
Подивись на мене, я пишаюсь тобою. Ти зрозумів мене? Я пишаюсь тобою. Він переміг, ми були ненабагато гірші, я вже ще пишаюсь тим, що ти зробив. У тебе серце лева,
– сказав наставник.
Відео емоцій Коммі
Ломаченко – Коммі: що відомо про бій
- Боксери пройшли увесь шлях – 12 раундів. Ломаченко перебоксував Коммі. Хоча поєдинок міг завершитись вже у 7 раунді, коли Ломаченко відправив у нокдаун Коммі.
- Українець не став добивати суперника та звернувся у кут ганця, закликаючи зупинити двобій. Однак ганська команда проігнорувала слова Василя.
- Ломаченку стало шкода опонента. Егіс Клімав, менеджер українського боксера, запевнив, що Василь двічі звертався до команди Річарда.
- Лише після поєдинку тренер Коммі відповів українцю. Він впевнений, що зробив правильний вибір, що не зупинив двобій.
- Василь через інстаграм звернувся до Річарда після бою. Ганець теж прокоментував поєдинок.
- Василь відсвяткував перемогу з прапором рідного міста Білгород-Дністровського. Таке рішення викликало шквал критики зі сторони боксерської спільноти та фанатів. За Ломаченка заступився промоутер Олександр Красюк та боксер Іван Редкач.