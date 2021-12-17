Ломаченко довів до сліз суперника: відео емоцій Коммі після поразки

Василь Ломаченко перебоксував Річарда Коммі у Нью-Йорку. Ганський боксер не зміг стримати сліз після поразки.

Коммі дав слабину

Top Rank у твітері опублікувала відео з роздягальні ганського боксера. Річард Коммі дав волю емоціям після поразки від Василя Ломаченка.

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Ганець не стримав сліз. Заспокоював його Андреа Роз'є, який словами вирішив підтримати боксера.

Подивись на мене, я пишаюсь тобою. Ти зрозумів мене? Я пишаюсь тобою. Він переміг, ми були ненабагато гірші, я вже ще пишаюсь тим, що ти зробив. У тебе серце лева,

– сказав наставник.

Відео емоцій Коммі

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