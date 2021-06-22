Чемпіонські раунди були за мною, – Ломаченко був впевнений, що поб'є Лопеса однією рукою

Напередодні бою з Масайоші Накатані Top Rank випустила фільм про кар'єру Василя Ломаченка. Український боксер розповів у ньому про бій проти Теофімо Лопеса.

Впевненість українця, яка залишилась на словах

Підрахунки українського боксера та судді після бою з Теофімо Лопесом були різними. Василь Ломаченко був упевнений у своїй перемозі на усі 100%. Навіть травма плеча не повинна була завадити українцю святкувати успіх та стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

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Боксер із України визнав, що останній раунд залишився за суперником із США, але у чемпіонських раундах переможцем був саме він.

Я не пропустив удар від Лопеса, але сам по нього потрапив. Я на 100% вірив, що можу побити його однією рукою. Якщо ми говоримо про останні три чемпіонські раунди, то я виграв два,

– відповів Ломаченко.

Українець змінив тактику під час поєдинку

Плече дало про себе знати у тренувальному таборі та по ходу другого раунду бою. Тому українцю потрібно було берегти сили на увесь поєдинок. Василь хотів зробити акцент на другу частину поєдинку, але вже було занадто пізно. Боксеру навіть пропонували скасувати бій, але Ломаченко відповів категорично: "Ні. Це мій шанс. Завоювання чотирьох титулів – моя мрія та мета. Я був близький до неї, на відстані всього одного кроку. Тому я не міг скасувати цей поєдинок".

Ломаченко – Лопес: коротко про бій