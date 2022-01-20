Лома вже мав шанс, – Хейні зухвало звернувся до промоутера українця

Американського боксера Девіна Хейні обурила нещодавно заява промоутера Василя Ломаченка. Спортсмен переконаний, що у наступному саме він має вийти на ринг проти австралійця Джорджа Камбососа.

Хейні наполягає на своєму

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум оцінив перспективи майбутнього поєдинку Камбосос проти Ломаченка та Хейні. Він наголосив, що австралієць у майбутньому поєдинку має зустрітися саме з українцем.

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На думку промоутера, Василь є більш впізнаваним, до речі, не тільки в Австралії, а й взагалі у всьому світі. А щодо американського боксера, то Боб заявив, що на батьківщині Камбососа його ніхто не знає.

Девін відреагував на заяву фахівця у своїй мережі.

Заткнися, Бобе. Лома вже мав шанс,

– написав Хейні у своєму твітері.

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