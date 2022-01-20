Лома вже мав шанс, – Хейні зухвало звернувся до промоутера українця
Джерело:твітер Девіна Хейні
Американського боксера Девіна Хейні обурила нещодавно заява промоутера Василя Ломаченка. Спортсмен переконаний, що у наступному саме він має вийти на ринг проти австралійця Джорджа Камбососа.
Хейні наполягає на своєму
Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум оцінив перспективи майбутнього поєдинку Камбосос проти Ломаченка та Хейні. Він наголосив, що австралієць у майбутньому поєдинку має зустрітися саме з українцем.
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На думку промоутера, Василь є більш впізнаваним, до речі, не тільки в Австралії, а й взагалі у всьому світі. А щодо американського боксера, то Боб заявив, що на батьківщині Камбососа його ніхто не знає.
Девін відреагував на заяву фахівця у своїй мережі.
Заткнися, Бобе. Лома вже мав шанс,
– написав Хейні у своєму твітері.
Хто стане наступним суперником Камбососа
- У листопаді 2021-го року австралієць Джордж Камбосос сенсаційно переміг Лопеса та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Після того, як у грудні Ломаченко переміг Річарда Коммі, австралієць включив українця у список потенційних суперників.
- Проте наступним суперником австралійця може стати Джервонт Девіс.
- На бій проти Камбососа претендує чемпіон світу за версією WBC Девін Хейні. Його команда на чолі з промоутером Едді Хірном теж розпочала переговори з австралійцем.
- Камбосос розповів, що наступний поєдинок може відбутися вже в травні 2022-го року. Він назвав Ломаченка та Хейні своїми потенційними суперниками.