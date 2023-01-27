Спортсмен, який змінив легкоатлетичний манеж на фронт, служив під Бахмутом. Володимир Андрощук боронив країну від ворога у найгарячішій точці передової.
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Українська спортивна родина втратила ще одного Героя
Ще буквально нещодавно ми бачили Володимира в легкоатлетичних секторах. Щирі співчуття родині, друзям та близьким. Слава усім спортсменам, полеглим за свободу України! Слава усім українським героям!,
– йдеться у сторіс.
Загинув легкоатлет Володимир Андрощук / Скриншот із інстаграму Ukrainian Athletics
Нагадаємо, що після 24 лютого в Україні створили спеціальний портал "Янголи спорту". На сайті міститься коротка інформація про загиблих спортсменів під час повномасштабного вторгнення Росії. Дехто з них поліг на фронті, а хтось навіть у власній домівці.